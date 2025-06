Messina, cerimonia di consegna delle Bandiere Blu agli operatori balneari

StrettoWeb

La Città di Messina, insignita per la prima volta del prestigioso riconoscimento “Bandiera Blu” dalla FEE – Foundation for Environmental Education, ospiterà venerdì 20 giugno alle ore 11.00, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, la cerimonia ufficiale di consegna delle Bandiere Blu ai balneatori operanti nei tratti costieri ricadenti nei circa 11 km di litorale cittadino, suddivisi nelle aree “Messina Nord”, “Messina Sud” e “Messina Tirreno”. La cerimonia promossa dal Comune di Messina rappresenta un importante momento celebrativo per il territorio cittadino e sarà arricchita dalla presenza dei Sindaci dei Comuni di Roccalumera, Nizza di Sicilia, Tusa, Furci Siculo, Santa Teresa di Riva, Letojanni e Taormina, anch’essi insigniti del riconoscimento Bandiera Blu 2025.

Parteciperanno all’incontro anche il Presidente della Regione Siciliana, rappresentanti del Governo regionale e della deputazione messinese, sia nazionale che regionale, il Sindaco della Città Metropolitana di Messina, rappresentanti istituzionali del Comune e della Città Metropolitana di Messina, autorità civili e militari, associazioni di categoria del settore turistico-balneare, agenzie di viaggio e rappresentanti del mondo imprenditoriale e associativo. Sarà presente il Presidente della FEE Italia, prof. Claudio Mazza, che illustrerà il valore del riconoscimento e le opportunità di sviluppo per un turismo sostenibile, integrato con il territorio.

L’incontro offrirà anche un momento di riflessione sugli adempimenti del programma Bandiera Blu e sull’importanza della sinergia tra enti locali, operatori balneari e cittadini per la tutela dell’ambiente marino e costiero, nel rispetto dei criteri internazionali di qualità, accessibilità e sicurezza.