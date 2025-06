Messina, che caos: ancora disservizi idrici, i cittadini non ne possono più

StrettoWeb

Ancora disservizi idrici a Messina con l’acqua che arriva a singhiozzo nelle case dei cittadini e stavolta non c’entra nulla l’eventuale siccità od il vettoriamento delle acqua a Taormina. Fatto sta che la gente non ne può più di questi continui problemi. “Proseguono anche oggi i disagi alla distribuzione idrica sul territorio comunale di Messina, causati dai continui guasti registrati sulla rete elettrica gestita da E-Distribuzione nell’area di Fiumefreddo, che alimenta anche l’impianto di Torrerossa”, comunica Amam Messina. “Le interruzioni stanno compromettendo la regolarità del servizio, con particolari criticità riscontrate nella zona nord della città e nei villaggi limitrofi. Le aree più colpite in data odierna sono via Palermo, zona Tremonti e viale Regina Elena. Nella giornata di ieri, il centralino aziendale ha gestito 53 richieste di intervento evase grazie all’impegno costante del personale tecnico in campo”, rimarca Amam.

AMAM è impegnata “per garantire la continuità del servizio anche con ausilio autobotti in tutta la città. Nonostante ciò la governance continuerà a tutelare i diritti degli utenti e l’interesse dell’azienda“. AMAM ha fissato un incontro con Enel per “definire e risolvere gli aspetti tecnici nel brevissimo periodo, nel frattempo la gestione del servizio sarà effettuata in procedura di emergenza con ausilio di autobotte a tutela degli impianti e dei sistemi di pompaggio già sottoposti a grave rischio per i motivi sopra citati”.