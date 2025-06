A Messina la campagna contro la carenza di medici di famiglia

StrettoWeb

Arriva a Messina la campagna nazionale per contrastare la carenza di medici di famiglia: si stima che in Italia nei prossimi 3-5 anni ne mancheranno all’appello circa 7mila con notevoli criticità del Sistema sanitario per una figura che risulta essere perno centrale soprattutto del rapporto medico-paziente, basato sulla fiducia e sulla conoscenza dell’utente. L’iniziativa della FIMMG, il sindacato più rappresentativo della categoria, ha come titolo “La medicina generale ha bisogno di te”. “L’obiettivo è incentivare i laureati in medicina e chirurgia a scegliere il corso di formazione specifica – spiega il presidente FIMMG Messina Aurelio Lembo – molti colleghi infatti si stanno avvicinando alla pensione, dunque in varie regioni d’Italia e anche in Sicilia, nei prossimi anni avremo difficoltà se non interveniamo per tempo“.

I manifesti della campagna per contrastare l’esiguità dei numeri campeggiano sui muri e negli spazi d’informazione in varie città italiane, e ora anche in riva allo Stretto, e si rivolgono verso l’osservatore, ipotetico neolaureato, invitato a scegliere il proprio futuro come medico di famiglia data la riduzione dell’adesione agli ultimi concorsi; lo slogan è “Unisciti a noi, prenditi cura della nostra comunità”.

“Spesso questo tipo di carriera viene percepita come poco attrattiva – aggiunge il presidente nazionale FIMMG Giacomo Caudo – ma alla luce dell’invecchiamento della popolazione e del conseguente aumento delle patologie croniche e delle co-morbilità la figura del medico di medicina generale si rivela un riferimento imprescindibile ed essenziale per il paziente“.

In Italia oltre 14 milioni di persone sono over 65 anni e già oggi mancano circa 5500 medici di famiglia, anche se la Sicilia è posizionata meglio di altre regioni.