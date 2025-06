Messina, il bilancio dell’amministrazione comunale dopo tre anni. Il sindaco Basile: “tanto impegno e passione”

StrettoWeb

Nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, il sindaco di Messina, Federico Basile, ha presentato il bilancio del terzo anno di attività della sua Amministrazione. All’incontro sono intervenuti anche il Vicesindaco, gli Assessori comunali ed i Presidenti delle società partecipate del Comune di Messina con i rispettivi componenti dei Consigli di Amministrazione. La ricostruzione del percorso amministrativo dell’ultimo anno è stato articolato attraverso una serie di slide e brevi interventi da parte di ciascun Assessore e dei rappresentanti delle Partecipate, per offrire una panoramica sintetica ma puntuale dei risultati raggiunti e dei progetti in corso nei diversi ambiti di competenza, a tre anni dall’inizio del mandato.

Basile: “tanto impegno e determinazione

“Oggi abbiamo un piano di riequilibrio approvato e ci sono rimasti solo 11 milioni da pagare. Ancora abbiamo tante possibilità per migliorare. C’è grande fermento in una Messina che è stata ferma tanto tempo e che ha avviato un percorso che ora deve continuare. Siamo una città che ha già dimostrato di aver fatto e voler fare tanto”, è quanto afferma il sindaco Federico Basile. “Sui fondi Fua saremo un modello italiano per alcune linee di programmazione. Questo vuol dire che sappiamo lavorare. La nostra attività quotidiana è interamente dedicata alla città. Un anno intenso come questo, di consolidamento delle strategie e che ci vedrà raggiungere altri risultati nei prossimi mesi. Alcune volte mi si chiede qual’è l’opera di cui vado fiero. Ma non ce n’è una, sono tante. Spero che la città comprenda che questa squadra regala impegno e passione per raggiungere risultati utili alla nostra città”, conclude Basile.