Messina: beccato mentre spaccia in centro città, giovane arrestato

La scorsa notte, a Messina, i Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno arrestato – in flagranza di reato – un 37enne messinese, già noto alle Forze dell’Ordine, in quanto presunto responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Ad operare sono stati i militari del Nucleo Operativo che, impegnati in un servizio antidroga nelle zone centrali della città, hanno avvistato l’uomo, fermo in sella ad uno scooter, proprio nel momento in cui cedeva della marijuana ad un altro individuo, ricevendo in cambio 50 euro. Subito bloccato e perquisito, addosso al 37enne sono state trovate e sequestrate alcune dosi di hashish e cocaina, pronte per essere cedute, unitamente alla somma di 1450, ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio. L’acquirente è stato identificato e segnalato alla Prefettura di Messina, quale assuntore di droghe. Lo stupefacente sequestrato è stato invece consegnato ai Carabinieri del RIS di Messina per le analisi di laboratorio.

Condotto in caserma in stato di arresto, il 37enne è stato poi ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. I Carabinieri del Comando Provinciale di Messina nella loro azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati in genere, continuano ad eseguire giornalmente finalizzati servizi, su tutto il territorio del capoluogo peloritano, al fine di fornire un’incisiva attività di prevenzione e di dissuasione dei malintenzionati.