Messina, Basile: “nessuna incompatibilità del dott. Campagna”

In merito al contenuto dell’interrogazione a firma del Consigliere Pietrafitta, si trasmette la risposta all’interrogazione medesima a firma del Sindaco Metropolitano Dott. Federico Basile. “Preliminarmente, però, non può sottacersi la circostanza che, come in parte emerge dalla nota di riscontro, l’interrogazione in questione risulta mal posta per tutta una serie di evidenze. In primo luogo, il Consigliere indirizza il suo atto ispettivo al “Sindaco del Consiglio Metropolitano”, mettendo in evidenza di aver frettolosamente dimenticato che il Sindaco è della Città Metropolitana e non del Consiglio che è un organo dell’Ente sovracomunale”, rimarca Basile.

“Inoltre, nonostante l’interpretazione degli organi di stampa che vengono in soccorso all’errore del Consigliere ed immaginano che si volesse proprio riferire all’ASM del Comune di Taormina, il prof. Pietrafitta indica – anche qui frettolosamente – una non meglio specificata ed inesistente “Azienda Servizi Metropolitani di Messina”, per concludere, poi, il suo atto ispettivo con l’indicazione di una normativa inesistente. Posto tutto quanto sopra, si vuole rassicurare il Consigliere interrogante che, come dettagliatamente indicato nella nota di riscontro, il Dott. Campagna riveste il ruolo di Direttore generale della Città Metropolitana di Messina in modo oltre che, ovviamente, legittimo, compatibile, stante che non esiste alcuna causa di inconferibilità dell’incarico né, tanto meno, di compatibilità dello stesso, come in modo specifico e dettagliato viene indicato nella risposta al suo atto ispettivo”, evidenzia Basile.

“Se il Consigliere avesse ritenuto di documentarsi, con le semplici e banali modalità indicate nella risposta avrebbe ben potuto verificare ciò. Invero non si tratta di incompatibilità del dott. Campagna, ma di mancata conoscenza da parte dell’interrogante della normativa nazionale, di quali siano le società e/o gli enti della Città Metropolitana e dei fatti oggetto della curiosa interrogazione”, conclude Basile.