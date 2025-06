Messina: al via il bando da oltre 3 milioni di euro per la riqualificazione dell’Istituto “Da Vinci” di Milazzo

StrettoWeb

Una scuola più sicura, moderna e inclusiva: è questo l’obiettivo della Città Metropolitana di Messina nel processo di riqualificazione dell’edificio che ospita l’ITET “Leonardo Da Vinci” di Milazzo. Un progetto ambizioso, dal valore complessivo di 3.233.424,24 euro, per il quale è già stato pubblicato il bando di gara. Le imprese interessate potranno partecipare fino alle ore 14:00 del 24 luglio 2025. L’intervento si inserisce in un contesto di particolare pregio: l’edificio ricade infatti in un’area sottoposta a vincolo archeologico e paesaggistico. Proprio per questo, prima dell’avvio delle operazioni di scavo – necessarie per installare nuove scale di emergenza – il progetto sarà sottoposto all’approvazione della Soprintendenza ai Beni Culturali di Messina.

Le condizioni attuali dell’immobile, emerse da un’attenta analisi tecnica, evidenziano diverse criticità: infiltrazioni, degrado delle facciate, impianti ormai superati, servizi inadeguati per le persone con disabilità. La risposta è un insieme coordinato di interventi che puntano a migliorare la funzionalità della struttura e a renderla conforme alle normative più recenti in materia di sicurezza, sostenibilità ambientale e accessibilità.

Verranno sostituiti i serramenti con infissi a elevato isolamento termico e vetri di sicurezza, applicate pellicole riflettenti, risanate le facciate e installato un nuovo sistema di raccolta delle acque piovane. Saranno ristrutturati anche i controsoffitti e sostituiti tutti gli infissi interni, compresi quelli dotati di dispositivi antipanico. Tra gli interventi più significativi figurano l’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione per estate e inverno, un sistema avanzato di trattamento dell’aria e l’adozione di corpi illuminanti ad alta efficienza. Verranno anche rinnovati l’intera rete elettrica e il sistema antincendio, compresi estintori, impianto di pompaggio e rete idranti. Grande attenzione anche al superamento delle barriere architettoniche: saranno installate rampe di accesso, adeguati i servizi igienici per persone con disabilità e posizionati due nuovi ascensori per facilitare la mobilità interna.

Le parole di Basile

“La scuola è il motore del nostro futuro e il luogo dove si formano le coscienze e le competenze delle nuove generazioni. Interventi come questo non sono solo un investimento in edilizia, ma in crescita sociale e sostenibilità – ha dichiarato il sindaco metropolitano di Messina, Federico Basile.– perchè attraverso la rigenerazione di edifici strategici come l’istituto Da Vinci, stiamo costruendo una rete scolastica all’altezza delle sfide dei nostri tempi, più sicura, più inclusiva e più efficiente. Con questo progetto, la Città Metropolitana di Messina conferma il proprio impegno nel migliorare il patrimonio scolastico, unendo tutela del paesaggio, innovazione tecnologica e attenzione alle esigenze di studenti e personale scolastico. Un’occasione concreta per trasformare la scuola in uno spazio più accogliente e resiliente, a beneficio dell’intera comunità”.