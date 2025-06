Messina, atto vandalico sulla spiaggia di Santa Margherita

StrettoWeb

Atto vandalico sulla spiaggia di Santa Margherita a Messina. A denunciarlo il sindaco Federico Basile: “non ci sono parole. Da pochi giorni abbiamo terminato il progetto delle isole verdi sulle nostre spiagge: nuove docce, piante, contenitori per la raccolta differenziata, passerelle accessibili. Un grande sforzo, pensato per tutti e frutto di impegno e collaborazione e già vandalizzato a Santa Margherita”.

“Dispiace vedere così tanto lavoro e rispetto per il bene comune messi in difficoltà dalla mancanza di rispetto di pochi. Continueremo a impegnarci per rendere Messina un posto accogliente e bello per tutti”, conclude Basile.