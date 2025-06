Messina: “asini volanti” ai dipendenti comunali, assolto Cateno De Luca

StrettoWeb

Assolto con formula piena, Cateno De Luca, sindaco di Taormina, ed ex primo cittadino di Messina, a processo per diffamazione in seguito a un post pubblicato sui social nel gennaio 2020. A denunciare l’ex primo cittadino era stato un dirigente del Comune, che si era sentito offeso dalla frase “asini volanti”. Era il periodo dei vari blitz del leader di “Ti amo Sicilia” a Palazzo Zanca che avvenivano anche in orario notturni.

A processo, il giudice ha accolto la linea difensiva dei legali di De Luca, secondo cui le dichiarazioni dell’ex sindaco non si rivolgevano ad una persona in particolare, ma rientravano nel legittimo esercizio dell’attività politica e amministrativa. Anche la Procura aveva chiesto l’assoluzione.