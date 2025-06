Messina, l’artista reggina Alberta Dito al seminario di studi “Da Rublev a Rublev”

StrettoWeb

Il prossimo 21 Giugno a Messina, alle ore 10.30, presso la Chiesa del Santissimo Salvatore, Villaggio Aldisio, per rendere omaggio e ricordare l’artista russo Andrej Rublëv, il più grande pittore di icone, sarà presentato il volume scritto dal giornalista barese Bruno Volpe (con prefazione di padre Antonio Calisi, sacerdote cattolico di rito bizantino e noto iconografo), dal titolo: “Da Rublev a… Rublev”, edito da Di Marsico. La manifestazione si aprirà con la voce del soprano Valentina Mangano, accompagnata dal violino Giovanni Alibrandi e dall’arpa Alessia Pitali, che interpreteranno il brano Dolce sentire – Fratello sole sorella luna di Riz Ortolani.

Come anticipato per l’evento saranno esposte dieci opere dell’artista reggina Alberta Dito, una personale dal titolo “Omaggio a Rublev” in cui l’artista ci mostra il connubio tra colore e sacralità, connubio che si legge sia nelle icone che nelle pitture astratte.

Il libro parte dall’analisi della celebre opera dell’iconografo russo Rublev: La Santissima Trinità, per esaminare dettagliatamente il mondo delle divine icone, un universo ancora misterioso e non del tutto chiaro per gli occidentali, le tecniche di scrittura delle icone, la figura dell’iconografo, ed un paragone con la visione occidentale dell’arte sacra. Nel volume si ricorda, infatti, l’assoluta diversa concezione e posizione tra divine icone e pittura sacra occidentale, che ha dimensione prettamente umanistica e naturalista rispetto all’icona, che è per sua natura ed origine un sacramentale, volto alla preghiera e alla evangelizzazione.

Interventi

Interverranno: Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Accolla, Arcivescovo metropolita di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela, don Enzo Bugea Nobile, guanelliano, Superiore per Calabria e Sicilia Pia Opera don Guanella, Professor Pasquale Lettieri, critico d’arte, Federico Basile, sindaco di Messina, Pierluigi D’Amore, gallerista, Padre Giovanni Amante, Sacra Diocesi Ortodossa di Italia, Parrocchia San Giacomo Apostolo Maggiore. Modera: l’avvocato Pino Magrofuoco.

Le parole di Lettieri

“Le icone russe – spiega il professor Lettieri – non dipingono il mondo, ma l’anima del Regno. Sono teologia in silenzio, preghiera fatta colore, eternità in un frammento. Non mostrano il divino: lo rendono presente. Chi le guarda con il cuore, sente il cielo che respira. In lumine Tuo videbimus lumen.”