Messina, all’Università il 78° Convegno Nazionale SISVet

StrettoWeb

Dal 10 al 12 giugno, presso l’UnaHotels Naxos Beach Sicilia, si svolgerà, con il patrocinio dell’Università di Messina, il 78° Convegno Nazionale SISVet. Il Comitato organizzatore locale è presieduto dal prof. Antonino Germanà, Ordinario di Anatomia veterinaria dell’Ateneo Peloritano. Questo prezioso e ormai storico appuntamento, infatti, rappresenta un produttivo confronto tra le 13 Società Scientifiche che trovano nella Federazione la loro voce comune, finalizzata al consolidamento del ruolo istituzionale, sociale e politico della Medicina Veterinaria.

Il 78° Convegno Nazionale S.I.S.Vet. diventa, pertanto, il naturale punto di incontro e di confronto tra le diverse competenze, alla luce del costante aggiornamento, all’interno di un percorso condiviso da tutte le parti interlocutorie che danno vita alla Federazione. Al Convegno, che sarà inaugurato dalla Rettrice, prof.ssa Giovanna Spatari e dal Presidente nazionale della federazione delle Scienze veterinarie italiane, prof. Paolo De Girolamo, interverranno illustri relatori italiani e stranieri ed esperti del settore che condivideranno le loro conoscenze ed esperienze, offrendo spunti di riflessione per il dibattito scientifico, nella straordinaria cornice di Giardini Naxos.

L’edizione 2025 vedrà la partecipazione di oltre 600 congressisti, con la presentazione di circa 300 lavori scientifici e 178 poster, unitamente all’organizzazione di due Workshop, relativi a “Nuovi approcci nello studio del processo infiammatorio” e Globalizzazione e cambiamenti climatici” – Impatto sulle produzioni di origine animale e sulla Sanità pubblica”, una Lectio Magistralis su “Human-animal hybrid: myth and art”, il Simposio federale, la cui tematica emergente riguarderà la “Medicina traslazionale: innovazione e applicazione in Medicina veterinaria” e, infine, la Tavola rotonda, relativa a “Digitalizzazione e intelligenza artificiale in Medicina veterinaria”. Nel corso delle giornate congressuali è prevista anche una Cerimonia di premiazione per giovani ricercatori e per la presentazione dei poster migliori.