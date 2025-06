Messina: agevolazioni TARI, pubblicato il bando. Stanziati 700.000 euro per le famiglie

StrettoWeb

“A seguito dell’approvazione da parte del Civico consesso della proposta di esenzione/riduzione TARI per l’anno 2025, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune il bando che permetterà alle famiglie aventi diritto di ottenere l’esenzione totale o una riduzione della tassa sui rifiuti”, a comunicarlo l’assessore al ramo Roberto Cicala. Le domande potranno essere presentate a partire da domani, martedì 1 luglio 2025 alle ore 12.00 e fino alle ore 12.00 del 14 luglio 2025, esclusivamente online tramite la piattaforma telematica del Comune, accessibile con SPID. “I contribuenti aventi diritto alle agevolazioni riportate nel bando – spiega Cicala – devono essere in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 9.360 euro; la misura si rivolge anche a soggetti ultrasettantenni con un’invalidità al 100% e unici componenti del loro nucleo familiare, con un ISEE fino a 9.360,00 euro”.

Le graduatorie saranno formulate in ordine crescente di reddito ISEE e si concorrerà fino all’importo totale stanziato di 700.000 euro, secondo i seguenti criteri:

Categoria A , con una dotazione di 658.000 euro , è rivolta a nuclei familiari con ISEE fino a 9.360,00 euro. Per questi contribuenti è prevista:



Esenzione totale per i primi 500 in graduatoria.

Esenzione del 66% (pari a 2 rate) per gli ammessi dalla posizione 501 alla 1.000.

Esenzione del 33% (pari a 1 rata) per gli ammessi dalla posizione 1001 fino ad esaurimento dei fondi. In caso di parità di ISEE, avranno la precedenza i nuclei con più componenti e, successivamente, l’intestatario dello stato di famiglia più anziano.

Categoria B , a cui sono destinati 42.000 euro , prevede l’esenzione totale per i contribuenti ultrasettantenni che siano unico componente del nucleo familiare, con invalidità del 100% e un ISEE fino a 9.360,00 euro. A parità di reddito, la precedenza andrà al contribuente più anziano”.



“Un passo importante è stato raggiunto dall’Amministrazione comunale che vuole essere un segnale concreto di aiuto in più alle famiglie in difficoltà per il caro bollette e più in generale per i tanti aumenti legati al costo della vita“, dichiarano il sindaco Federico Basile e l’assessore Cicala. È possibile presentare la domanda, allegando un documento d’identità, il codice fiscale e l’attestazione ISEE in corso di validità, al seguente indirizzo:

https://sportellotelematico.comune.messina.it/action:c_f158:tassa.rifiuti e selezionando il servizio “Esenzione o riduzione TARI 2025, graduatoria A” o “Esenzione o riduzione TARI 2025, graduatoria B”.