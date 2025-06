Messina accende i riflettori sul grande Beach Volley internazionale, lunedì inaugurazione a Piazza Duomo

StrettoWeb

Messina si prepara a diventare la capitale del beach volley internazionale con una settimana di sport, musica e spettacolo che animerà il cuore della città. Lunedì 16 giugno, alle ore 18.30, a Piazza Duomo, si terrà l’inaugurazione del Villaggio della Beach Arena, dando ufficialmente il via alla Settimana del Beach Volley Internazionale. Interverranno all’evento di apertura, il sindaco di Messina Federico Basile, l’assessore alle Politiche Sportive e ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro, l’esperto comunale allo Sport Francesco Giorgio, il presidente Comitato Regionale Fipav Sicilia, Antonio Locandro, il presidente Comitato Territoriale Fipav Messina, Alessandro Zurro, Daniela Cardile, presidente Team Volley Messina. Presenti tra gli altri il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, rappresentato dal direttore regionale VVF Sicilia, Agatino Carrolo e dal Comandante provinciale VVF Messina, Giampiero Rizzo.

La manifestazione sportiva è organizzata dal promoter locale Team Volley Messina, in partnership con la Federazione Italiana Pallavolo, il Comitato Regionale Fipav Sicilia, il Comitato Territoriale Fipav Messina. Fondamentale il ruolo del Comune di Messina, e con il prezioso supporto tecnico-logistico della Direzione Regionale Vigili del Fuoco Sicilia. Il cuore pulsante della manifestazione sarà la “Beach Arena Comune di Messina” allestita in Piazza Duomo, che comprenderà due campi da gioco regolamentari, due campi di allenamento, una grande tribuna centrale e numerose aree dedicate agli appassionati, ai curiosi e a tutti coloro che vorranno vivere da vicino l’atmosfera di una vera e propria arena urbana. Il villaggio sarà anche luogo di intrattenimento, con eventi musicali gratuiti ogni sera, pensati per offrire a cittadini e turisti un’esperienza completa all’insegna dello sport e del divertimento.

Messina ospiterà due competizioni di rilievo internazionale

Dal 17 al 22 giugno, Messina ospiterà due competizioni di rilievo internazionale: la CEV Nations Cup – maschile e femminile, in programma il 17 e 18 giugno, che vedrà scendere in campo sei coppie per categoria; e il Volleyball World Beach Pro Tour – Futures, dal 19 al 22 giugno, che porterà in città 56 coppie provenienti da tutto il mondo, confermando la vocazione di Messina ad accogliere eventi sportivi di alto livello e grande richiamo internazionale. Durante tutta la settimana, inoltre, gli sponsor della manifestazione avranno l’opportunità di presentare e promuovere i propri servizi e prodotti all’interno del villaggio, contribuendo così ad arricchire l’offerta e a sostenere l’intero progetto.