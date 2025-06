Messina, a Villa Dante al via la 6ª edizione delle Giornate della Prevenzione

StrettoWeb

Grande partecipazione fin dalle prime ore di oggi, sabato 14 giugno 2025, alla VI edizione delle Giornate della Prevenzione, promossa dalla III Municipalità in sinergia con l’Amministrazione comunale di Messina e con il supporto delle Partecipate Messina Social City e ATM S.p.A. Numerosi cittadini si sono messi in fila per usufruire dei servizi gratuiti offerti nel corso della prima delle due giornate dedicate alla prevenzione sanitaria. All’apertura dell’evento, finalizzato a sensibilizzare e tutelare la salute pubblica, è intervenuto il sindaco Federico Basile, che ha visitato i gazebo allestiti all’interno di Villa Dante per i controlli ambulatoriali, gli esami e gli screening medici. Il primo cittadino ha sottolineato l’importanza della prevenzione e ha espresso grande soddisfazione per una manifestazione “che testimonia come la sinergia tra il Comune e il prezioso tessuto territoriale – sanitario, militare, assistenziale e di volontariato – riesca a tradursi in una concreta offerta di servizi al cittadino, all’insegna della salute, dell’accessibilità e della solidarietà”.

Erano presenti il presidente della III Municipalità Alessandro Cacciotto, i consiglieri circoscrizionali e l’avvocata Silvana Paratore, esperta di politiche sociali e storica coordinatrice dell’iniziativa. Fondamentale il contributo dell’Esercito Italiano, rappresentato dal 6° Reparto Comando e Supporti Tattici “Aosta”, che ha assicurato un prezioso supporto logistico, con la partecipazione del Capitano Carmelo Palmisano. La presenza dell’Esercito ha ulteriormente rafforzato il valore simbolico e operativo dell’iniziativa, confermando il legame tra le Forze Armate e la comunità cittadina.

Numerose le realtà coinvolte. Il camper della Croce Rossa Italiana, sotto la direzione della dott.ssa Luisa Barbaro e con il supporto dell’Inner Wheel Club Stretto di Messina, ha effettuato visite senologiche e consulenze ginecologiche per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Il prof. Marco Xerra e la dott.ssa Annalisa Vezzosi, con l’associazione ARIAD, hanno eseguito screening per il deterioramento cognitivo e consulenze sulle demenze senili. Per CittadinanzAttiva, il dott. Giuseppe Previti ha distribuito materiale informativo sul progetto “Obecity”, di cui è referente il prof. Giuseppe Navarra dell’A.O.U. Policlinico Universitario di Messina. Federfarma Messina, con HTN, ha eseguito elettrocardiogrammi in telemedicina; il dott. Francesco Iarrera, con il Centro di Riabilitazione Nutrizionale Aidap, ha effettuato visite di prevenzione dei disturbi dell’alimentazione.

La Trisalus Medical System, con il referente Nazareno Romeo, si è occupata di trattamenti per la colonna vertebrale. Lo studio Human, con il dott. Davide Nostro e il suo team, ha proposto visite fisioterapiche, osteopatiche, posturali e di riabilitazione del pavimento pelvico. Lo studio Barone ha fornito consulenze di chirurgia plastica, mentre Famapharm ha effettuato test per la prevenzione dell’osteoporosi. Il dott. Giuseppe Caristi, con l’associazione Cambiamenti APS, ha offerto consulenze sulle patologie neuromuscolari gravi. L’Ordine dei fisioterapisti ha fornito informazioni sul proprio albo. Il Consorzio d’Amico 1980 ha effettuato prelievi gratuiti di sangue per l’analisi di glicemia, trigliceridi, colesterolo, bilirubina, GOT, GPT, gamma-GT, sodio, potassio e calcio.

Operativa anche la struttura E-SI-STO di Villa Dante, all’interno della quale hanno trovato spazio numerose associazioni: ADMO Regione Sicilia, LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, A.L.I.C.E. per la consapevolezza sull’endometriosi, Donare è Vita, CESV e Confconsumatori APS. L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco ha curato la proiezione di un video dedicato alla sicurezza antincendio. Nelle aree riservate, le valutazioni audioprotesiche sono state curate da Aerfon con Fabio Morabito e Stefano Maini, mentre la dott.ssa Ivana Risitano ha offerto consulenze psicologiche.

A rendere ancora più vivace l’atmosfera, i volontari dell’associazione VIP Messina – Viviamo in Positivo, che con i loro sorrisi e la loro allegria hanno animato la giornata.

La manifestazione proseguirà anche domani, domenica 15 giugno, sempre a Villa Dante, dalle 9.30 alle 13.00. In aggiunta alle prestazioni già disponibili oggi, saranno offerte visite dermatologiche a cura della dott.ssa Antonella Armeli e visite oculistiche con il dott. Paolo D’Angelo. A garantire il regolare svolgimento dell’evento i soci dell’Associazione Nazionale Tutela Forze di Polizia.