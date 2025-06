Messina, a Palazzo Zanca la presentazione del “Grande Venerdì di Enzo”

StrettoWeb

Martedì 10 giugno, alle ore 10.30, presso la sala riunioni dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Messina, a Palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa di presentazione de “Il Grande Venerdì di Enzo”, evento dedicato ai giovani, alla partecipazione attiva, alla creatività, all’innovazione e alle nuove professioni digitali, che torna in città dopo gli ottimi risultati di partecipazione riscontrati nell’edizione dello scorso anno.

“Il Grande Venerdì di Enzo”, è la più grande portfolio review nazionale organizzata da ADCI, l’Art Directors Club Italiano, che riunisce i migliori professionisti nel campo della comunicazione pubblicitaria. Sarà, come l’anno scorso, un’occasione imperdibile di incontro e confronto, in memoria del noto copywriter e giornalista Enzo Baldoni. Sarà possibile presentare il proprio portfolio a direttori creativi, illustratori, animatori 2D/3D e professionisti della comunicazione visiva.

Durante l’incontro con i giornalisti verranno illustrati il programma, i contenuti e gli obiettivi dell’iniziativa, che si svolgerà venerdì 13 giugno dalle ore 16 alle 20, presso il Centro E-Si-Sto! di Villa Dante, sede della Messina Social City. Interverranno alla presentazione il sindaco Federico Basile, l’assessora alle Politiche Giovanili Liana Cannata, Giuseppe Arrigo e Fabrizio Adamo per il Creative Hub Messina, promotore dell’iniziativa, in sinergia con l’Assessorato alle Politiche Giovanili.

“Il Grande Venerdì di Enzo” sarà un pomeriggio dedicato all’incontro tra giovani creativi, studenti, operatori culturali e istituzioni: un’occasione per riflettere sul presente e sul futuro del lavoro culturale e creativo, tra innovazione digitale, cittadinanza attiva e sviluppo di comunità. La partecipazione è gratuita e il link per le iscrizioni dei partecipanti è il seguente https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-grande-venerdi-di-enzo-xviii-messina-1380792841559?aff=oddtdtcreator.

In linea con le attività del “Grande Venerdì di Enzo”, domani, venerdì 6 giugno, appuntamento con la tappa messinese di “Road to DDDx Palermo”, che si svolgerà sempre presso il Centro E-Si-Sto! dalle ore 18 alle 20. L’evento prevede laboratori aperti alla cittadinanza e la presentazione in anteprima dell’edizione siciliana dei Digital Design Days, in programma a Palermo il 27 e 28 giugno. L’incontro, promosso da Idib group, vedrà il coinvolgimento del Creative Hub Messina e la partecipazione dell’assessora alle Politiche Giovanili Liana Cannata, con una demo a cura di Studio 151 sul design digitale e il suo impatto nelle nuove professioni.

Per tutti i partecipanti ci sarà una grande sorpresa finale. Ognuno dovrà conservare l’ID order e alla fine saranno sorteggiati i codici di coloro che avranno fatto il checkin e il vincente vincerà un Experience Pass per il DDDx Palermo.