Messina, al via la 6ª edizione delle Giornate della Prevenzione sanitaria

Si terrà giovedì 12 giugno alle ore 10.30, presso la struttura E-SI-STO di Villa Dante, la conferenza stampa di presentazione della sesta edizione delle Giornate della Prevenzione Sanitaria. All’evento, promosso dal Consiglio della III Municipalità in sinergia con l’Amministrazione comunale di Messina e con il supporto delle Partecipate comunali Messina Social City e ATM S.p.A., saranno presenti il sindaco Federico Basile, l’assessore alle Politiche della Salute Alessandra Calafiore, il Consiglio della III Municipalità guidato dal presidente Alessandro Cacciotto, le presidenti Valeria Asquini della Messina Social City e Carla Grillo di ATM S.p.A., e la direttrice del Centro Regionale Sangue, dott.ssa Maria Luisa Ventura.

Nel corso dell’incontro, coordinato dalla legale esperta in Politiche sociali Silvana Paratore, sarà illustrato il programma della due giorni, in programma sabato 14 e domenica 15 giugno, dalle ore 9.30 alle 13.00, a Villa Dante. La manifestazione, giunta al sesto anno consecutivo, vedrà la partecipazione di medici specialisti e professionisti che offriranno screening e controlli gratuiti finalizzati alla prevenzione sanitaria. In questa edizione è inoltre prevista, tra le diverse iniziative, anche l’esecuzione gratuita di analisi del sangue per tutti i partecipanti interessati.