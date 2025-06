Messina 1955 e l’Idea d’Europa, a Palazzo dei Leoni presentato il saggio di Roberto Sciarrone

StrettoWeb

È stato presentato nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni a Messina, il nuovo saggio dello storico e giornalista messinese Roberto Sciarrone edito da EDAS: Messina 1955 e l’Idea d’Europa. Dalla crisi della CED ai Trattati di Roma: la conferenza che riaccese lo “spirito europeo”. Ai saluti istituzionali del sindaco di Messina Federico Basile e dell’assessore alla Cultura e al Turismo Enzo Caruso, sono seguiti gli interventi di Maurizio Ballistreri, Università di Messina, e dell’Autore. Ha moderato la giornalista Milena Romeo. La presentazione del volume arriva dopo la conferenza stampa di presentazione, tenutasi a Palermo, del programma della “tre giorni” che si terrà tra il 18 e il 20 giugno nel capoluogo dello Stretto e a Taormina. In quei giorni arriveranno in Sicilia i rappresentanti dei 27 Stati membri dell’Ue e di tutti i Paesi candidati all’adesione.

” Settant’anni sono un traguardo importante, fatto di storie e di memorie, la copertina del libro ci fa comprendere come molto è cambiato da allora. La lungimiranza di Gaetano Martino ha portato a far nascere e crescere quella che oggi noi chiamiamo Europa, ci tengo a ribadirlo perché spesso ci dimentichiamo da dove si è partiti”. Così il sindaco di Messina Federico Basile. “Il saggio di Roberto Sciarrone ci riporta al tempo della Conferenza e ci dà anche una proiezione attuale dell’Europa di oggi. Credo che sia importante fare conoscere alla nostra città e alle scuole del nostro territorio questo lavoro che riporta al centro Messina nella storia europea”. Ha affermato l’assessore Enzo Caruso.

Il saggio, vede i patrocini del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Regione Siciliana, della Città Metropolitana di Messina, della Città di Taormina della Fondazione Taormina Arte Sicilia e Taormina International Book Festival e i saluti istituzionali dei sindaci Federico Basile e Cateno De Luca, nel settantesimo anniversario della Conferenza.

“La vicenda del fallimento della Comunità Europea di Difesa CED (1954) ritorna ciclicamente nel dibat­tito storiografico. Il progetto di formare un esercito comune europeo costituisce un interessante capitolo del rapporto fra i paesi dell’Europa occidentale, ancora oggi attuale. Il ritorno della guerra in Europa ha riportato al centro del dibattito pubblico europeo l’idea di un esercito comune. A distanza di settant’anni anni dalla Conferenza di Messina (1955-2025) – che pose le basi per la creazione della Comunità economica europea CEE – è possi­bile valutare il cammino compiuto e i risultati conseguiti. Lo “spirito” di Messina è ancora vivo oggi? A questa domanda cercheremo di rispondere in questo saggio. L’Unione europea è nata per garantire la pace nel Vecchio Continente. Sarà disposta a difendersi dalle possibili nuove guerre? I prossimi mesi ce lo diranno. Nel 1954 si è fallito perché forse era troppo presto, se fallissimo ancora una volta ci accor­geremmo – probabilmente – che si è fatto troppo tardi”.