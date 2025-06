Il messaggio di Rutte a Trump: “ci hai resi più sicuri. Hai ottenuto ciò che nessun presidente aveva fatto prima”

StrettoWeb

Donald Trump ha postato un messaggio privato inviatogli da Mark Rutte, segretario della Nato. Nel messaggio, il politico olandese loda il grande successo che Trump sta ottenendo in politica estera, concentrandosi sull’aumento della spesa per la Difesa delle nazioni Nato al 5%. Rutte sottolinea che quanto ottenuto da Trump è un traguardo storico.

“Signor presidente, caro Donald,

congratulazioni e grazie per la tua decisiva azione in Iran, è stata veramente straordinaria, qualcosa che nessun’altro avrebbe potuto fare. Ci ha resi tutti più al sicuro. Stai volando verso un nuovo successo. The Hague, questa sera. Non è stato facile ma li abbiamo fatti firmare tutti al 5%.

Donald, ci hai guidato verso un momento veramente, veramente, importante per l’America e l’Europa, e il mondo. Stai per raggiungere ciò che nessun presidente americano in decenni è mai riuscito a ottenere. L’Europa pagherà in maniera IMPORTANTE, come dovrebbe, e questa sarà la tua vittoria.

Ti auguro buon viaggio e ci vediamo alla cena di Sua Maestà!“.