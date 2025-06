Mercato Trapani Shark, arriva il primo colpo: ufficiale Jordan Ford

StrettoWeb

Primo botto di mercato in casa Trapani Shark. La formazione siciliana annuncia, attraverso il proprio sito ufficiale, la firma di Jordan Ford, playmaker americano protagonista di una stagione di altissimo livello con la Dolomiti Trento. Ford ha messo insieme 16.3 punti e 2.7 assist di media con il 39.1% dall’arco, risultando spesso un fattore in uscita dalla panchina. “Un nuovo campione per una squadra che farà di tutto per vincere lo Scudetto“, ha scritto su ‘X’ il patron Antonini.

Jordan Ford alla Trapani Shark: il comunicato ufficiale

“Jordan Matthew Ford è nato il 26 maggio 1998 a Citrus Heights, nella contea di Sacramento, Stati Uniti. E’ un play-guardia di grande talento, dotato di leadership, tiro dalla distanza e ottimo trattamento di palla.

Ford trascorre la sua intera carriera universitaria nello stato della California, al college di Saint Mary’s con cui disputa quattro ottime stagioni culminate nell’anno da senior che chiude a 21,1 punti e 2,5 assist a partita.

In uscita dal college disputa il suo anno da rookie in G-League con gli Ontario Clippers, per poi concludere la stagione con una fugace apparizione in Grecia al Peristeri.

Nelle successive due stagioni Ford torna in America con gli Ontario Clippers prima e con gli Stockton Kings poi. Le ottime performance di queste due stagioni in G League gli permettono di firmare un contratto two way con la squadra della sua città natale, i Sacramento Kings, dove assaggia la NBA per 6 partite. Completa la stagione 2023-2024 con la G League dei Kings dove produce 16,6 punti, 3,5 rimbalzi e 4,4 assist a partita tirando con il 50.3 % dal campo e con il 44,4% dalla linea dei 6,75.

Nell’ultima stagione 2024/25 è protagonista dell’incredibile cavalcata di Trento capace di vincere la Coppa Italia e rimanere in vetta alla classifica della Serie A per molte giornate. Per Ford: 37 partite disputate tra campionato e coppa rimanendo in campo una media di 23’ a partita e siglando 16.1 punti conditi da 1.6 rimbalzi e 2.5 assist (61% da 2, 38% da 3 e 90% ai liberi).

A Jordan Ford va un grosso in bocca al lupo per la sua nuova avventura“.