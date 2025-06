Mercato Trapani Basket, Horton in bilico: Antonini offre un rinnovo pesante ma…

StrettoWeb

L’esordio in Serie A di Trapani è stato fantastico. Una stagione ben oltre le attese conclusasi con un secondo posto in regular season e la semifinale dei Playoff persa contro Brescia. Un punto importante dal quale ripartire la prossima stagione, con in più l’impegno europeo. Il presidente Antonini è ambizioso e vuole rinforzarsi puntando a un’altra stagione da vertice. Per farlo, dovrà anche trattenere i talenti in squadra, a cominciare da Chris Horton, uno dei migliori di quest’anno.

Il lungo americano, arrivato in A2 nella passata stagione, si è messo in luce con 9.9 punti di media a partita affiancati da 6.2 rimbalzi. Ai Playoff è stato uno dei migliori con 12.7 punti e 7.8 rimbalzi di media in 6 gare.

“Ho offerto un contratto super con ritocco del 40% rispetto a quest’anno – ha dichiarato il presidente Antonini in merito all’offerta di rinnovo fatta pervenire al talento americano – Mi dispiace ancora non abbia accettato. Aspettiamo fiduciosi, anche se speravo firmasse già prima di partire“.