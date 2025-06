Memorie reggine: il quadro di Ibico ed i diari di Sardiello

StrettoWeb

Siamo in riva ad uno Stretto devastato dal terremoto del 1908. L’Università di Messina al pari della Corte d’Assise di Reggio sono ospitate in baracche arrangiate alla bene e meglio. In quest’ultima istituzione, la cui dignità veniva ancor più nobilitata dalla miseria in cui era caduta, trovava posto un’opera d’arte sopravvissuta al cataclisma. Era un quadro raffigurante il poeta Ibico, il quale capeggiava nell’aula di giustizia, silente monito a dissipare tramite la cultura ed il raziocino ogni umano fatto e diatriba. Che fine ha fatto quel quadro? A chiederselo è lo studioso Francesco Ventura.

Ibico

“Quella per Ibico è una passione che devo al compianto professore Franco Mosino. Per merito suo alcuni anni fa iniziavo una ricerca per individuare la perduta scultura di Celestino Petrone raffigurante il nostro poeta per antonomasia, la cui ubicazione rimane a tuttora purtroppo sconosciuta – spiega Ventura – Lo scorso marzo, tra un treno ed un aereo, ho avuto la fortuna di fare una passeggiata per Napoli e lì notare spuntare da una bancarella di libri usati una copia della “Democrazia Repubblicana in Calabria: Gaetano Sardiello (1890-1985)”, pubblicata nel 1990 da Italo Falcomatà per l’editore Buzoni e da me allora acquistata per due euro. Una lettura interessante, da cui è emerso il particolare del quadro di Ibico, contemplato da un Sardiello studente di Legge”.

Avvocato Sardiello

E la figura dell’avvocato Gaetano Sardiello, ricordata qualche mese fa in un incontro tenutosi al nostro Liceo Classico, andrebbe in Città tenuta di maggiore conto, al fianco di quei grandi che furono, come Guglielmo Calarco ed Amerigo Degli Atti, tanto per fare qualche esempio.

“In quella biografia è immensa la documentazione archivistica di riferimento, e numerosi i rimandi ai diari del Sardiello, che meriterebbero essere raccolti e pubblicati come memoria cittadina – conclude Ventura – Impegno questo a cui chi scrive è consapevole di non poter dare seguito e che dunque coglie per spronare studiosi ed editori a cogliere l’iniziativa in questa direzione. E se a margine di ciò spuntasse fuori quel quadro di Ibico sopravvissuto al terremoto del 1908, si sarà adempiuto ad un’ulteriore opera meritoria per i Reggini”.