Melito Porto Salvo, gli auguri dell’assessore regionale Capponi alla nuova Giunta guidata dal sindaco Nastasi

“In qualità di Assessore della Regione Calabria, desidero rivolgere un sentito augurio di buon lavoro alla nuova Giunta Comunale di Melito di Porto Salvo, recentemente costituita e guidata dal Sindaco Annunziato Nastasi. La formazione del nuovo esecutivo rappresenta un momento significativo per l’intera comunità melitese, che attende con fiducia risposte concrete ai bisogni quotidiani e una visione lungimirante per lo sviluppo del territorio. Confido che la squadra amministrativa, sotto la leadership del Sindaco Nastasi, saprà operare con senso di responsabilità, spirito di servizio e impegno costante nell’interesse esclusivo dei cittadini. In un contesto storico complesso, che richiede coesione istituzionale e capacità di ascolto, è fondamentale che l’azione amministrativa metta al centro la legalità, la trasparenza e la partecipazione democratica”.

“Come Regione Calabria, rinnoviamo la nostra disponibilità alla collaborazione istituzionale e al dialogo costruttivo con il Comune di Melito di Porto Salvo. Crediamo fermamente che solo unendo le forze si possa garantire una crescita sostenibile, la valorizzazione delle risorse locali e una migliore qualità della vita per tutti i cittadini. Alla nuova Giunta e al Sindaco Annunziato Nastasi, dunque, vanno i miei più sinceri auguri di buon lavoro: che sia un mandato segnato da risultati concreti, visione strategica e attenzione costante verso le esigenze del territorio”. Così in una nota l’assessore regionale calabrese Caterina Capponi.