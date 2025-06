Mediterraneo Festival Corto a Diamante, Donatella Finocchiaro madrina dell’evento

StrettoWeb

Sarà l’attrice Donatella Finocchiaro la Madrina della 15esima edizione del Mediterraneo Festival Corto che si terrà dal 2 al 6 Luglio 2025 a Diamante (CS).

Dopo il liceo e l’inizio della carriera universitaria a Catania, Finocchiaro inizia a frequentare corsi di canto, danza e recitazione scoprendo la passione per il teatro. In seguito alla laurea in Giurisprudenza, inizia a lavorare al Teatro Stabile di Catania, continuando a seguire corsi di dizione. Nel 2001 si presenta ai casting per il film “Angela” di Roberta Torre ottenendo la parte della protagonista, ruolo che le valse numerosi premi in diversi festival cinematografici.

Successivamente la troviamo nel film “Perdutoamor” primo lungometraggio di Franco Battiato; lavora in seguito con registe e registi come Roberto Andò, Giuseppe Tornatore, Marco Bellocchio, Mimmo Calopresti, Edoardo Winspeare, Pupi Avati, Roberta Torre, Francesca Archibugi, Emma Dante. Nel 2011 esordisce alla regia con il documentario “Andata e Ritorno” presentato alla 68esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

In teatro è diretta da Luca Ronconi, Gigi Dall’Aglio, Ninni Bruschetta, Giampiero Cicciò, Andrea De Rosa. Nel 2011, interpreta per la Rai il ruolo di Maria in “Questi fantasmi!” di Eduardo De Filippo mentre nel 2015 è in scena con “Le Supplici” di Eschilo al teatro greco di Siracusa con la regia di Moni Ovadia e Mario Incudine.

Diversi i riconoscimenti italiani e internazionali tra cui il premio per la miglior attrice protagonista al Festival internazionale del film di Roma e il Premio Anna Magnani al Bif&st per l’interpretazione in “Galantuomini”.

L’attrice siciliana tornerà a Diamante, città che nel 2007 aveva ospitato il set de “L’Abbuffata”, film di Mimmo Calopresti in cui Donatella Finocchiaro interpreta Enza. Nel cast anche Valeria Bruni Tedeschi, Nino Frassica, Diego Abatantuono, Paolo Briguglia, Gérard Depardieu.

Finocchiaro è stata anche interprete del cortometraggio “Ninnaò” di Ernesto Censori che nel 2020 ha vinto come Miglior film nella sezione Scuola di Cinematografia proprio al Mediterraneo Festival Corto.