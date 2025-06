Maxi operazione di Polizia tra Cirò e Cirò Marina: controlli a tappeto e denunce

StrettoWeb

Nell’ambito di servizi di controllo del territorio il Questore di Crotone Renato Panvino ha disposto un imponente servizio nelle città di Cirò e Cirò Marina impegnando numerosi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, personale della Polizia Amministrativa, dell’Ufficio Immigrazione, della Squadra Mobile, dell’Anticrimine, della D.I.G.O.S., della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati ed in particolare lo spaccio degli stupefacenti, nonché il controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e sorvegliati speciali.

Sono state effettuate le seguenti attività:

348 persone identificate, di cui 90 positivi, 14 cittadini extracomunitari, di cui 1 positivo; 22 controlli nei confronti di soggetti con precedenti di Polizia; 9 posti controllo; 190 autovetture controllate; 5 verbali al cds per mancata revisione del veicolo. 7 esercizi commerciali controllati;

La Polizia Amministrativa ha effettuato nr. 3 controlli presso un bar e due circoli privati.

Il titolare di uno dei due circoli privati è stato deferito all’A.G. per violazione dei sigilli e sottrazione delle cose sottoposte a sequestro in data 26.04.2025 ed in custodia allo stesso. Personale della Divisione Anticrimine e della Squadra Mobile ha effettuato n. 22 controlli a soggetti sottoposti a detenzione/arresti domiciliari.

Personale dell’Ufficio Immigrazione e della DIGOS ha identificato n. 14 soggetti extracomunitari controllando la reale corrispondenza tra la dichiarazione di ospitalità e la residenza alloggiativa degli stessi in quel Comune. Personale della Polizia Stradale ha effettuato n. 3 controlli ad attività di Meccatronica, di cui una abusiva procedendo alla chiusura della stessa ed elevando una sanzione amministrativa di euro 5.164,00.

I controlli venivano estesi anche ad un’attività di vendita ricambi auto e di riparazione turbo compressori. Alle predette attività veniva comunicato un preavviso di prescrizioni Ambientali art 318 ter T.U.A con sanzione di euro 1.500,00. Inoltre venivano sanzionati per la mancanza del registro di scarico e carico dei rifiuti.