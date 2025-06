Automobilismo, il calabrese Max Montagnese a Le Mans per la Porsche Sprint Challenge

StrettoWeb

Dal pregiato contesto del Tricolore GT, di scena sulle piste italiane più famose, al palcoscenico unico al mondo della 24 Ore di Le Mans. Il medico lametino Massimiliano Montagnese, già vincitore della serie Silver nell’esclusiva serie in pista Porsche Carrera Cup, è pronto a scendere in pista sul leggendario circuito della Sarthe, teatro della leggendaria 24 Ore di Le Mans, nell’ambito della Posche Sprint Challenge, agognata kermesse che raduna decine di decorati piloti delle performanti ed ambite supercar della celebre casa tedesca.

Un impegno di straordinaria portata agonistica ed emotiva per l’esperto sprinter di Lamezia Terme, pronto a rivendicare la sua lunga esperienza al volante della Porsche 992, con una prestazione come di consueto consistente e volitiva ed all’altezza del contesto di assoluto prestigio in cui si confronterà con i numerosi e qualificati rivali. La Coupé guidata da Montagnese, è curata dal team PS Performance di Bologna.

Il format di gara prevede due gare da 50 minuti, di cui la prima di scena giovedì 11 giugno alle 17.30 e la seconda venerdì 12, con start alle 9.30. Entrambe le corse si disputeranno sullo stesso identico percorso di 13,5 km della leggendaria 24 Ore di Le Mans e vedranno al via ben 70 auto in ambedue le competizioni. Max Montagnese sarà supportato in questa stimolante esperienza internazionale da due importanti aziende del territorio calabrese come Idrotecnica impianti tecnologici srl di Vibo Valentia ed Impresa Costantino Costruzioni Generali, con sede a Catanzaro.