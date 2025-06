Il Dott. Mauro Campello riceve l’Alto Attestato di Benemerenza dell’Istituto Nazionale Azzurro | FOTO

StrettoWeb

Domenica, 22 giugno, presso il prestigioso Circolo Ufficiali “Casa dell’Aviatore”, si è tenuta una cerimonia di grande rilevanza, durante la quale il Dott. Mauro Campello, Primario di Neurochirurgia del Gom di Reggio Calabria, è stato onorato con l’alto attestato di benemerenza dell’Istituto Nazionale Azzurro. L’importante riconoscimento gli è stato conferito da Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Lorenzo Baldisseri, Membro d’Onore dell’I.N.A., e dal Fondatore e Presidente Cav. Dott. Lorenzo Festicini.

La motivazione dell’onorificenza è stata espressa con queste parole: “Per la sua ineccepibile disponibilità e il suo instancabile impegno, animato da un autentico spirito di carità, nelle nobili attività umanitarie di questo Istituto, che hanno profusamente contribuito a sollevare le anime e le vite dei più bisognosi, esprimiamo la nostra profonda gratitudine e riconoscenza.”

L’Istituto Nazionale Azzurro è un ente umanitario di ispirazione cattolica, rappresentante un solido legame con la Chiesa Cattolica e un punto di riferimento per numerosi parroci impegnati in attività umanitarie a favore delle persone in difficoltà. La cerimonia ha sottolineato l’importanza del volontariato e il valore del servizio alla comunità, incarnato dall’operato del Dott. Campello, la cui dedizione è un esempio per tutti.

Con questo prestigioso riconoscimento, il Dott. Mauro Campello si conferma non solo un professionista di spicco nel suo campo, ma anche un instancabile sostenitore dei valori umanitari, pronto a dedicare il suo tempo e le sue competenze a favore di chi ne ha più bisogno.