Maturità, gli auguri di Milia (Forza Italia Giovani) agli studenti calabresi: “il futuro della Calabria è nelle vostre mani”

StrettoWeb

“In occasione dell’inizio degli esami di maturità, voglio rivolgere un pensiero e un grande in bocca al lupo a tutti i maturandi calabresi. Un momento importante, atteso e spesso temuto, ma che rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita personale e formativa: so quanto questo momento sia carico di emozioni, aspettative e anche un pizzico di ansia, ma sono certo che ognuno di voi saprà affrontarlo con determinazione e coraggio”. Lo afferma in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia giovani Calabria, Federico Milia.

“Agli studenti, che si apprestano ad affrontare questa prova, vorrei ricordare che la maturità non è solo un esame, ma un momento di crescita, di scoperta di sé e delle proprie potenzialità: un passaggio fondamentale che segna l’inizio di un nuovo percorso, fatto di scelte, sogni e responsabilità. Siate orgogliosi del cammino fatto fin qui e non abbiate paura del futuro –conclude Milia- il vostro talento, la vostra energia e la vostra passione sono ciò di cui la Calabria ha bisogno”.