Maturità 2025, ecco le tracce della prima prova | DETTAGLI

Esame di Maturità al via per oltre 500 mila studenti. Oggi è il giorno del tema di italiano. Sette le tracce comuni a tutta Italia, messe a punto dal Ministero dell’Istruzione e divise in tre diverse tipologie: analisi del testo, testo argomentativo e attualità. La campanella è suonata alle ore 8:30 e gli studenti avranno a disposizione al massimo sei ore per consegnare alla commissione l’elaborato. Ammesso il vocabolario di italiano, vietato il dizionario dei sinonimi e contrari.

Le sette tracce del tema di italiano

Le tracce del tema di italiano sono l’analisi del testo di una poesia di Pier Paolo Pasolini, tratta dall’opera “Dal diario”: si tratta di “Appendice 1”, poesia priva di titolo che rappresenta il sunto dell’itinerario letterario che l’autore ha percorso fin dagli anni della sua giovinezza. La seconda analisi del testo è un brano del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa: si tratta del passaggio in cui si parla della visita di Angelica, fidanzata di Tancredi, alla famiglia dei principi di Salina. Poi ancora: “Gli anni trenta, il decennio che sconvolse il mondo” di Piers Brendon, una riflessione sulla parola dell’anno Treccani, “Rispetto”, tratto da un articolo dell’ex caporedattore di Avvenire, Riccardo Maccioni, “Un quarto d’era (geologica) di celebrità” del filosofo Telmo Pievani, “I giovani, la mia speranza” del giudice antimafia Paolo Borsellino, un articolo su “L’indignazione è il moto del mondo social. Ma serve a qualcosa?” di Anna Meldolesi e Chiara Lalli.

L’in bocca al lupo del premier Meloni

“In bocca al lupo a tutti gli studenti che stanno per affrontare la maturità. Forza ragazzi! #Maturità2025“. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni postando un breve video registrato a Kananaskis, in Canada, dove si è tenuto il G7. “Lo so, oggi è il giorno, l’esame di maturità, avete dormito poco, avete mille pensieri, siete pronti, perché dietro di voi ci sono anni di studio, impegno, fatica e anche tanti sogni. Fate un bel respiro, arrivate a testa alta, date il massimo, siate fieri di voi stessi. Forza ragazzi, siete il nostro orgoglio”, prosegue Meloni.

Gli auguri del ministro Valditara

“Gli esami sono un momento sostanziale del vostro percorso di vita. La verità è che esistono tanti esami di maturità quanti voi siete. Ognuno di voi con le vostre preferenze e i vostri sogni che sono uno spicchio importantissimo di realtà cui vi invito a non rinunciare mai. Quindi il consiglio migliore che posso darvi è siate fedeli a voi stessi come ho letto in questi giorni una frase molto bella che mi è piaciuta: mettete in gioco quello che voi siete. E voi siete tanto e voi valete tanto. Vi faccio l’unico augurio all’altezza di ognuno di voi. In questi giorni trovate voi stessi, in questi giorni trovare il futuro”, è quanto afferma il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.