Matteo Ricci contro la giornalista Rai Manuela Iatì: “siete al servizio di Fratelli d’Italia”

StrettoWeb

È degenerato in un attacco personale il confronto tra l’europarlamentare del Partito Democratico, Matteo Ricci, e la giornalista Manuela Iatì, inviata della trasmissione FarWest in onda su Rai 3. Durante un’intervista sul caso “Affidopoli”, l’inchiesta che riguarda gli affidamenti diretti del Comune di Pesaro, amministrato da Ricci all’epoca dei fatti, il candidato alla presidenza della Regione Marche ha reagito con nervosismo alle domande dell’inviata.

Alla richiesta di chiarimenti sulla legittimità di quegli affidamenti, Ricci ha inizialmente dichiarato: “È una prassi, è sempre stato fatto così e hanno chiarito che si può fare“. Quando la giornalista ha fatto notare che “non si poteva fare“, Ricci ha replicato: “Il legislatore l’ha chiarito“. Ma incalzato sull’abrogazione della norma all’epoca ancora in vigore, ha ribattuto: “Si può fare“, per poi scivolare in un attacco diretto: “Capisco che non sapete come fare in questa campagna elettorale per le regionali, però anche basta dai!”.

Alla ferma replica della Iatì: “Noi stiamo solo chiedendo delle cose che i cittadini vogliono sapere“, Ricci ha rincarato la dose: “Voi siete al servizio di Fratelli d’Italia, arrivederci“. Un’accusa che ha poi ripetuto anche quando la giornalista ha citato la contestazione sollevata dall’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione: “Siete al servizio di Fratelli d’Italia“.

Chi è Manuela Iatì

Manuela Iatì è una firma nota del giornalismo, è di Reggio Calabria ed è giornalista professionista. Inviata per Rai3 e collaboratrice de L’Espresso, ha alle spalle una lunga carriera come reporter di cronaca per Sky TG24 e Piazzapulita su La7. Alla luce delle sue modalità giornalistiche che la hanno sempre contraddistinta in carriera, nessuno può sindacare sulla sua onestà intellettuale e professionalità giornalistica, tantomeno di accusarla di favoritismi politici a maggior ragione nei confronti dei partiti di destra. Anzi questo episodio conferma come oggi sia la sinistra ad utilizzare modi e toni prettamente fascisti nei confronti di chiunque si permetta semplicemente di fare il proprio lavoro.

La solidarietà del segretario generale della Figec Cisal, Carlo Parisi

Il segretario generale della Figec Cisal, Carlo Parisi esprime “piena e convinta solidarietà alla giornalista e ai colleghi di FarWest e di Rai 3” e stigmatizza la “grave caduta di stile dell’europarlamentare ex sindaco di Pesaro che, dall’alto della sua esperienza politica e amministrativa, piuttosto che prendersela con una brava giornalista d’inchiesta come Manuela Iatì, si sarebbe dovuto limitare a contestare, come ha successivamente fatto, le osservazioni dell’Anac senza scadere nelle gratuite accuse di servilismo politico rivolte alla giornalista e al programma di Rai 3“.