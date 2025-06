Reggio Calabria: masterclass di direzione d’opera lirica internazionale, direttori da tutto il mondo in riva allo Stretto

StrettoWeb

Un teatro, un’opera immortale e una città che si apre al mondo: è questo lo scenario che prenderà vita a Reggio Calabria il prossimo autunno, quando il Teatro Cilea diventerà la casa di una prestigiosa Masterclass internazionale di direzione d’opera. Al centro di questo progetto c’è La Traviata di Giuseppe Verdi, capolavoro senza tempo, e il Maestro Alessandro Tirotta, direttore reggino con una carriera in piena ascesa. Dopo i successi internazionali, in ultimo e in questi giorni l’attuale produzione di L’Elisir d’amore al Wielki Theatre di Lodz, in Polonia, Tirotta sceglie di investire nella sua città natale, portando a Reggio dieci direttori d’orchestra selezionati tra numerosissime candidature da tutto il mondo. Per due settimane, questi giovani musicisti, provenienti da Corea del Sud, Giappone, Venezuela, USA, Israele, Austria, Germania e Italia, lavoreranno insieme in un percorso formativo intenso, fatto di prove, studio e confronto, a stretto contatto con l’Orchestra del Teatro Cilea.

Ma non finisce qui.

Il progetto coinvolgerà anche il Conservatorio “Francesco Cilea”, offrendo agli studenti selezionati delle classi di canto lirico l’opportunità di formarsi e mettersi alla prova accanto ai direttori ospiti, cimentandosi nei ruoli dell’opera e partecipando attivamente alle prove musicali. L’obiettivo è ambizioso ma concreto: fare di Reggio Calabria un polo di alta formazione operistica, capace di attrarre talenti da tutto il mondo, valorizzando al contempo le risorse artistiche locali. Un’iniziativa che unisce didattica, eccellenza e visione culturale, restituendo alla città un ruolo attivo nel panorama lirico internazionale. A novembre, Reggio non sarà solo spettatrice: sarà protagonista.