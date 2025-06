A Masella la partita in ricordo di Tonino: presente anche Adejo | FOTO

StrettoWeb

Sport, amicizia e momenti di condivisione a Masella per ricordare Tonino, un ragazzo che ha lasciato questa terra giovanissimo, un angelo di ragazzo, sempre con il sorriso sulle labbra e tanta voglia di vivere. Il memorial è stato organizzato dalla Parrocchia Ss. Cosma e Damiano di Masella, in collaborazione con l’associazione Vincenzo Luca Romeo e l’associazione CO.DA. La serata di venerdì 20 ha visto la presenza del difensore della Reggina Adejo che ha incontrato i ragazzi di Masella e li ha invitati ad inseguire i loro sogni, a vivere bene la vita e ad essere ragazzi pieni di valori. Don Giovanni Zampaglione, parroco di Masella e Montebello Jonico, ha consegnato al calciatore Adejo una targa-ricordo con “l’augurio di spiccare il volo con i colori amaranto. Ci auguriamo di vedere la nostra amata Reggina presto in serie B, e magari un giorno tornare in A“.

Subito dopo, ci sono state le foto-ricordo con i ragazzi di Masella e consegne di gadget per tutti i presenti. La serata si è conclusa con un momento di aggregazione per tutti a cura del signor Pio Domenico e delle sorelle Imerti. Durante la giornata di sabato, invece, alle ore 18 c’è stato un momento di preghiera in memoria di Tonino, alla presenza del fratello Giovanni, della mamma e di tantissimi ragazzi che hanno voluto ricordarlo. Don Giovanni Zampaglione nel ricordare questo giovane angelo ha affermato: “In cielo oggi abbiamo un ragazzo che certamente continuerà a sorridere ai suoi familiari e a tutti noi come sempre accadeva in terra“.

A seguire una dedica del fratello di Tonino letta dalla cognata Letizia, alla presenza della mamma, dei nipoti e di tutta la comunità masellese, che si è stretta attorno alla famiglia. Non potevano mancare il lancio dei palloncini, le foto di rito delle squadre, prima del calcio d’inizio del torneo. A conclusione delle partite di calcio è seguito un momento di festa e convivialità per tutti i presenti, all’interno dei locali parrocchiali. “È stato un appuntamento davvero intenso e forte“, sostiene don Zampaglione, che ringrazia tutti i ragazzi per la loro partecipazione e tutti i volontari della parrocchia che hanno preparato e ripulito i locali e i luoghi adiacenti, che sono sempre a disposizione per queste iniziative importanti. “Del resto quando si fa gioco di squadra si vince sempre” conclude il parroco don Giovanni Zampaglione. Suggestivo e commovente, un arcobaleno faceva da corona al campetto e ai ragazzi che si stavano sfidando con entusiasmo e tanto voglia di ricordare il sorriso di Tonino.