Masè celebra il gusto e l’arte della distillazione: Giovanni Remigare conduce “Santa Spina Live”

Venerdì 20 giugno, a partire dalle ore 19:00, Masè si trasformerà in un palcoscenico d’eccellenza per un evento unico e suggestivo: MASÈ x GIOVI – Distillazione Live. Un connubio perfetto tra sapori, note musicali e atmosfera incantata al calar del sole. In collaborazione con Distilleria Giovi, una delle realtà più raffinate del panorama artigianale italiano, il pubblico avrà l’occasione di assistere dal vivo ad una distillazione le cui caratteristiche verranno svelate solo nel corso della serata. Una vera e propria celebrazione dei sensi, dove la cultura del gusto incontra l’arte della narrazione.

A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza, una colonna sonora curata nei minimi dettagli: il sax elegante e sognante di Roberto Scolaro, un DJ set di altissimo livello firmato Peppe Sindoni 2BSoul e la presenza straordinaria di Helen Brown pronta a incantare con la sua energia travolgente. La serata sarà condotta dal giornalista Giovanni Remigare, che guiderà insieme a Giuseppe Giovi il pubblico in un viaggio emozionante tra parole, profumi e vibrazioni. Per l’occasione è previsto un buffet accompagnato da cocktail premium.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: un’opportunità imperdibile per vivere un momento di raffinata convivialità in una cornice mozzafiato. Un tramonto, un distillato, note che accarezzano l’anima: il 20 giugno lasciati sorprendere da MASÈ x GIOVI.