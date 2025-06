“Marocco: nuove opportunità per le imprese italiane”, grande attesa per il convegno a Gioia Tauro

StrettoWeb

Dopo il grande successo riscosso a Grosseto, approda ora a Gioia Tauro il convegno “Marocco: nuove opportunità per le imprese italiane”, appuntamento di rilievo per il consolidamento dei rapporti economici e commerciali tra Italia e Marocco, con l’obiettivo di aprire nuove prospettive per il tessuto produttivo italiano. L’evento è promosso dal Consolato Onorario del Regno del Marocco in Calabria, dal Comune di Gioia Tauro e da Leonardo Creation, con il patrocinio delle istituzioni locali e con il coinvolgimento di esponenti del mondo imprenditoriale e della diplomazia economica.

Il convegno si terrà sabato 28 giugno a Gioia Tauro, a partire dalle ore 18, presso la suggestiva cornice de “Le Cisterne”. Il convegno rappresenta un’occasione concreta per approfondire le opportunità di investimento in Marocco nei settori chiave quali logistica, agroalimentare, energie rinnovabili, industria e innovazione, con particolare attenzione al ruolo strategico che il Porto di Gioia Tauro può svolgere come piattaforma di scambio tra Europa e Africa.

Le dichiarazioni

Il Console Onorario del Regno del Marocco per la Calabria, Avv. Domenico Naccari, ha dichiarato: “dopo l’ottima esperienza di Grosseto, portiamo questo importante appuntamento anche in Calabria, regione che grazie al Porto di Gioia Tauro può posizionarsi come snodo strategico nei rapporti economici con il Marocco. Le opportunità per le imprese italiane sono significative e si inseriscono in un quadro di cooperazione bilaterale sempre più solido e dinamico”.

Il sindaco di Gioia Tauro, Avv. Simona Scarcella, ha affermato:

“siamo lieti di ospitare un evento di questa importanza, che rafforza la vocazione internazionale della nostra città e valorizza il ruolo del nostro porto come motore di sviluppo economico per la Calabria e per tutto il Mezzogiorno.”

Il Presidente di Leonardo Creation, Dominique Polzella, ha aggiunto:

“con questo progetto vogliamo contribuire a creare reali occasioni di business tra Italia e Marocco, mettendo in contatto imprenditori e istituzioni e favorendo la conoscenza reciproca. La forte partecipazione registrata a Grosseto dimostra l’interesse concreto delle imprese italiane verso un mercato in crescita come quello marocchino.”

Il convegno prevede un ricco programma di interventi e tavole rotonde, con focus su incentivi fiscali, aree prioritarie di investimento, accordi bilaterali e infrastrutture chiave come il Porto di Tanger Med, con l’obiettivo di promuovere nuove sinergie tra il Porto di Gioia Tauro e i principali hub marocchini.