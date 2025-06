Marino (FdI): “Direttiva Pacchetti Turistici un importante passo avanti per la tutela di consumatori e imprese calabresi”

StrettoWeb

“Il voto favorevole espresso dalla Commissione IMCO del Parlamento europeo sulla nuova Direttiva Pacchetti Turistici rappresenta un traguardo di grande rilievo per il settore turistico italiano e, in particolare, per la Calabria”. Lo ha dichiarato Marino Demetrio, capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Reggio Calabria, commentando il recente sviluppo normativo a livello europeo. “Il testo approvato – ha spiegato Marino – introduce un equilibrio concreto tra la salvaguardia dei diritti dei consumatori e l’alleggerimento degli oneri burocratici a carico delle agenzie di viaggio, favorendo così la competitività e la crescita delle imprese locali. Tra i punti più significativi si evidenziano: la semplificazione della definizione di ‘pacchetto turistico’, una maggiore flessibilità nella gestione degli acconti, criteri più chiari per la gestione delle situazioni eccezionali, e tempi certi per l’elaborazione dei reclami”.

“Particolarmente significativo – ha aggiunto – è l’introduzione di un periodo di ventiquattro mesi per il recepimento della direttiva, che consentirà alle imprese di adeguarsi gradualmente, senza compromettere la propria operatività. Come Capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Reggio Calabria, accolgo con grande soddisfazione questo importante risultato, che segna un passo avanti verso un turismo più sostenibile, moderno e attento alle reali esigenze del territorio. Desidero sottolineare l’importanza del lavoro svolto a livello europeo e regionale, che ha reso possibile questo risultato. In particolare, va riconosciuta la determinazione e la competenza dell’eurodeputato Denis Nesci, relatore ombra della direttiva, e dell’Assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese, sempre attento e presente nel rappresentare le istanze della Calabria”.

“Continueremo a lavorare – conclude il consigliere Marino – affinché l’attuazione della normativa avvenga attraverso un dialogo costruttivo tra istituzioni europee, nazionali, regionali e locali, garantendo che le specificità della nostra terra siano pienamente rispettate e valorizzate, promuovendo sviluppo, occupazione e qualità nel settore turistico”.