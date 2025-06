Marina di Gioiosa, il Sindaco Femia rassicura sui tributi: “nessuna nuova cartella senza controllo”

StrettoWeb

A seguito delle recenti consultazioni elettorali che hanno affidato a questa Amministrazione le redini di Marina di Gioiosa Ionica, il Sindaco Rocco Femia interviene per chiarire la linea adottata in merito alle cartelle esattoriali e all’operato dell’Ufficio Tributi. “Come preannunciato – dichiara il Sindaco Rocco Femia – in campagna elettorale e subito confermato nella prima seduta di Consiglio Comunale, il nostro impegno verso i cittadini è chiaro e prioritario. Fin dal nostro insediamento, l’Ufficio Tributi, su mio espresso indirizzo, non ha trasmesso al Concessionario alcun nuovo ruolo coattivo. Attualmente, l’impegno primario del nostro Ufficio è concentrato nella verifica scrupolosa di tutte le cartelle esattoriali già in carico presso le società di riscossione prima del nostro arrivo”. Questa azione, prosegue il Sindaco, mira a tutelare concretamente i contribuenti: “con riferimento ai ruoli di nuova emissione, l’Ufficio sta effettuando un puntuale e meticoloso controllo preventivo. L’obiettivo è duplice: da un lato, ridurre drasticamente la possibilità di errori e duplicazioni di imposte che andrebbero a gravare ingiustamente sui cittadini; dall’altro, scongiurare il rischio di contenziosi futuri per l’Ente, salvaguardando le risorse comunali. Vogliamo evitare, come purtroppo accaduto in passato, l’invio alle società di recupero di cartelle esattoriali relative a somme già versate”.

Il Sindaco Femia risponde poi direttamente alle istanze della minoranza: “rassicuriamo comunque tutti i consiglieri di minoranza eletti e gli altri candidati che hanno espresso preoccupazione: stiamo lavorando alacremente e con la massima dedizione per risolvere i complessi problemi ereditati dalla precedente amministrazione. Siamo immagino tutti consapevoli che venti giorni, purtroppo, sono un lasso di tempo estremamente limitato per poter sanare tutte le criticità accumulatesi in cinque anni di gestione precedente. Tuttavia, i cittadini di Marina di Gioiosa Ionica si sono affidati a noi in modo netto ed inequivocabile, consegnandoci con piena fiducia le redini amministrative della nostra comunità. Anzi, i numeri che ci hanno premiato, ben oltre ogni rosea aspettativa, si sono tradotti in un vero e proprio grido di aiuto da parte della comunità, un’esplicita richiesta di cambiamento e di soluzioni concrete”. “La nostra amministrazione – conclude Femia – è qui per ascoltare, agire e costruire un futuro migliore, libero dalle inefficienze del passato e fondato sulla trasparenza e sulla correttezza. Ogni nostra azione sarà sempre orientata al bene comune e alla tutela dei diritti dei nostri concittadini”.