Marea di mountain bike in Aspromonte: un’invasione di passione e adrenalina tra i sentieri della montagna

StrettoWeb

Un’ondata di ciclisti ha invaso oggi i sentieri dell’Aspromonte, portando con sé un’energia contagiosa. Oltre 200 partecipanti hanno affrontato con entusiasmo e determinazione le sfide offerte dal cuore verde della Calabria, tra percorsi sterrati, panorami mozzafiato e la natura incontaminata del Parco Nazionale dell’Aspromonte. L’evento, curato in ogni dettaglio dall’ASD Aspromonte Bike sotto l’egida del Centro Sportivo Italiano – Comitato di Reggio Calabria, è stato un’occasione imperdibile per unire sport e natura, grazie all’organizzazione impeccabile e alla partecipazione di appassionati da tutta la regione.

Un’esperienza unica che ha mescolato sport, natura e la voglia di divertirsi, facendo risuonare il battito dei pedali in tutta la montagna. Un evento che ha reso omaggio alla bellezza selvaggia di questi luoghi e alla passione dei ciclisti che non temono di sfidare le asperità del terreno per vivere un’avventura indimenticabile. A chiusura di questa giornata emozionante, i partecipanti si sono ritrovati per un banchetto conviviale presso l’Hotel Centrale, dove una torta a tema ha sigillato in dolcezza il ricordo di un’esperienza che resterà nei cuori di tutti.