Manifestazione pro-Gaza: Schlein e Conte per dire “stop al massacro”

È partita nel pomeriggio odierno, da Piazza Vittorio a Roma, con arrivo a piazza san Giovanni, la manifestazione pro-Gaza organizzata e promossa da Pd, M5S e Avs. Secondo i dati forniti dagli organizzatori circa 300.000 persone hanno marciato per chiedere la fine delle ostilità nella Striscia. Il segretario del PD Elly Schlein, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, i leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, hanno sfilato dietro uno striscione con su scritto “Gaza, stop al massacro. Basta complicità”.

Elly Schlein ha dichiarato “è un’enorme risposta di partecipazione per dire basta al massacro dei palestinesi e ai crimini del governo Netanyahu. È un’altra Italia che non tace, come fa invece il governo Meloni. È un’Italia che vuole il riconoscimento dello Stato palestinese ed è questa l’Italia che vogliamo“.

L’ex segretario del PD Bersani: “vede quanta gente! Spero che questa voce arrivi dove deve arrivare, a cominciare dal governo italiano che deve capire cosa pensa il popolo italiano, sennò non si capisce cosa ci stia a fare. La stragrandissima maggioranza del popolo italiano sta chiedendo di rompere gli accordi militari con Israele e di riconoscere lo stato della Palestina“.

Fratoianni, leader di SI: “è una manifestazione oceanica che travolge tutte le accuse strumentali, quelle più infami come la presunta ambiguità sull’antisemitismo che abbiamo sentito in questi giorni. Travolge l’infamia di queste accuse in un’enorme emozione e l’emozione è una grande leva della politica. Oggi in questa piazza c’è l’emozione potente dell’indignazione di chi non si rassegna, di chi non è disposto a essere complice di fronte al genocidio, allo sterminio, alla pulizia etnica, alle catacombe dell’umanità e del diritto internazionale e della democrazia, anche e soprattutto della nostra. Ecco questo dice questa meravigliosa e straordinaria manifestazione“.