Mandatoriccio (Cosenza), il sindaco rimodula la Giunta: i nuovi ingressi | NOMI

“Rimpasto di Giunta, Carmela Corvo è il nuovo Vice Sindaco con delega al bilancio, tributi e turismo. A Rosetta Spataro le deleghe alla pubblica istruzione, spettacolo e pari opportunità. La nomina dei due nuovi assessori sarà ufficializzata in occasione del prossimo consiglio comunale, convocato per giovedì 26 giugno per l’approvazione definitiva del bilancio consuntivo 2024″. È quanto fa sapere il Sindaco di Mandatoriccio (Cosenza) Aldo Vincenzo Grispino sottolineando che quello delineatosi, dopo la revoca delle precedenti deleghe, sarà un Esecutivo civico di servizio destinato ad amministrare le criticità, che sono tante e complesse, soprattutto in questo periodo.

“Ripartiamo con forza e rinnovato entusiasmo – aggiunge il Primo Cittadino – certi di dover dare e lavorare ancora tantissimo per la nostra comunità. L’ingresso di Carmela e Rosetta, due donne forti e tenaci alle quali vanno gli auguri sinceri di buon lavoro, rappresenta un rinnovamento sostanziale e radicale anche nella visione della gestione amministrativa che oggi si arricchisce ancora di più di idee e nuova operosità. I due nuovi assessori sono già a lavoro. L’attività amministrativa – aggiunge e precisa – non si è mai fermata tant’è vero che la Giunta, appena nella giornata di ieri (lunedì 16) ha approvato l’adesione del Comune alla Comunità Energetica Rinnovabile (CER). Un atto importante – conclude Grispino – che completa il percorso di informazione, sensibilizzazione e ascolto della cittadinanza attorno a questa grande opportunità di creare sostenibilità”.

Da oggi tutti i cittadini possono aderire alla Comunità Energetica

“D’ora in poi tutti i cittadini potranno fare domanda di ingresso alla CER sia da consumatori (fino a 3kw) che da produttori (da 3kw in su). Con poco più di 2400 abitanti, Mandatoriccio è di fatto uno dei primissimi comuni in Calabria ad abbracciare convintamente e concretamente la sfida strategica della transizione energetica e a guardare alle opportunità delle comunità energetiche rinnovabili.

L’obiettivo è quello di garantire un accesso più equo e sostenibile al mercato dell’energia elettrica e permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell’energia così da essere parte attiva alle diverse fasi del processo produttivo. I cittadini potranno consumare, produrre e scambiare la propria energia collettivamente e quindi ottenere dei benefici economici, attraverso il meccanismo di incentivazione dell’energia prodotta ed autoconsumata, secondo le disposizioni vigenti in materia. In tale contesto, il ruolo del Comune è centrale, come soggetto che facilita la comunicazione ed il coinvolgimento dei cittadini”.