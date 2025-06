Manca l’acqua a Messina: potenziato il servizio autobotte

StrettoWeb

AMAM Messina informa che sono “in corso le attività congiuntamente concordate con e-distribuzione, finalizzate all’individuazione e alla risoluzione delle criticità che stanno interessando la rete elettrica e, conseguentemente, il sistema di approvvigionamento idrico“. Nella giornata odierna, i principali disservizi si sono registrati nelle seguenti aree della città: Via Palermo, zona Tremonti, Via Regina Elena (pressi Rione Ogliastri) Zona Nord, in particolare Torre Faro e Ganzirri

AMAM ha ulteriormente “potenziato il servizio autobotte e rafforzato l’assistenza alla cittadinanza, garantendo il massimo supporto operativo. L’Azienda fa inoltre sapere che la situazione relativa ai pompaggi dell’impianto di Fiumefreddo risulta al momento stabile e sotto costante monitoraggio”.