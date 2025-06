Maltempo, forte temporale nella notte sullo Stretto di Messina: il cielo si illumina a giorno, alluvione-lampo a Taormina | FOTO

StrettoWeb

Forte maltempo nella notte sullo Stretto di Messina: un violento temporale auto rigenerante ha imperversato per oltre quattro ore, dalle 20 circa a pochi minuti prima della mezzanotte, sulla Sicilia nord/orientale, al confine tra le province di Catania e Messina, provocando un’alluvione lampo su Taormina e Castelmola (95mm di pioggia) e nella valle dell’Alcantara. Molto estesa l’area colpita dalle intense precipitazioni, tra l’Etna nord/orientale e i Peloritani meridionali. Disagi alla circolazione per la pioggia torrenziale sull’A18 Messina-Catania e sulla Strada Statale 114 Orientale Sicula, nel tratto compreso tra Santa Teresa di Riva e Riposto.

Il temporale ha illuminato a giorno anche il cielo dello Stretto di Messina, ben visibile da Reggio Calabria come possiamo vedere nelle immagini a corredo dell’articolo.

Il maltempo continuerà ad imperversare su Calabria e Sicilia almeno per altri due giorni, giovedì 19 e venerdì 20 giugno, a causa della goccia fredda proveniente dal basso Tirreno.

