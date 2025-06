Maignan-Chelsea, tutto in una notte?! Ultimatum al Milan: che succede se salta tutto?

StrettoWeb

Maignan-Chelsea, tutto in una notte. O forse no. Dipenderà da come e quanto velocemente il Milan e il club londinese sapranno ridurre la distanza che li separa. Parliamo di milioni, non tanti, ma in questo caso neanche pochi. Il Milan valuta Maignan circa 30 milioni, il solo anno di contratto rimasto e il rinnovo congelato, probabilmente ormai non più un’opzione percorribile, fanno abbassare questa richiesta anche a 20-25. Una cifra che il Chelsea, in ogni caso, ritiene troppo alta. Da Londra possono arrivare 15 milioni, forse 18. Ma i ‘Blues’ sanno di avere il coltello dalla parte del manico e anche 4 portieri in rosa. Quindi l’occasione è ghiotta sì, ma niente follie.

E quindi, ultimatum al Milan. Oggi, alle ore 20:00, si chiude la prima finestra di mercato estiva dedicata alle squadre che giocano il Mondiale per Club. Quindi saranno ore frenetiche di contatti e trattative: o si chiude entro stasera o il Chelsea si chiama fuori.

Che succede se Maignan non va al Chelsea?

La possibilità che Milan e Chelsea non trovino l’accordo c’è, è inutile negarlo, seppur una stretta di mano finale farebbe felici tutti e 3 le parti in causa. Anche perchè Maignan, ad oggi, non sembra voler rinnovare con il Milan. Attendere l’inizio della prossima finestra di mercato di luglio allontanerebbe il Chelsea, forse definitivamente. E, salvo un’inversione a U del giocatore, magari convinto dal pressing di Allegri che lo vorrebbe come perno del suo Milan, Maignan sembra destinato a partire.

Il Milan, quindi, si ritroverebbe con un calciatore desideroso di lasciare la squadra a un anno dalla scadenza naturale del contratto che già impedisce ai rossoneri di ricevere una cifra adeguata dalla sua cessione: il rischio che la situazione precipiti è alto, così come quello di doversi accontentare di una cessione forzata per evitare di perdere il calciatore a parametro zero la prossima estate.