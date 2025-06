“Maggio in Fiore a Pellaro”: un mese di cultura, tradizione e bellezza condivisa

StrettoWeb

Si è conclusa la “II° Edizione di Maggio in Fiore a Pellaro e dintorni”, progetto messo in campo lo scorso anno, dalla Pro Loco Reggio Sud APS, che ha riscosso un grande successo. Grande soddisfazione espressa dalla Presidente Concetta Romeo, che ha organizzato il tutto in sinergia con altre associazioni culturali del territorio, con il sostegno a vario titolo delle attività commerciali del comprensorio pellarese. Il progetto, nato per destagionalizzare l’offerta turistica nel territorio durante tutto l’anno e non solo d’estate, tende a valorizzare, promuovere, abbellire il territorio, con eventi di carattere, ambientale, sociale, culturale, ludico ricreativo, enogastronomici, sportivi di balli sociali e tradizionali, che rappresentano le radici del nostro territorio.

Vari eventi in cartellone, molto apprezzati, rappresentano un modello di valorizzazione e promozione che ha coinvolto tutto il territorio pellarese che va da Bocale a San Gregorio, periferia sud del comune di Reggio Calabria.

Collaborazioni, eventi e borse di studio

“Si ringraziano i fiorai del territorio: EdilGarden di Marra Giovanni, Pensieri Fioriti di Denisi Domenica, Flowers Planet di Franco Palma, B&B il Corallo Azzurro, che hanno offerto le piantine che abbiamo messo a dimora, come addobbo floreale, per abbellire tutte le piazze del circondario pellarese: Bocale, Pellaro, San Filippo, San Giovanni, San Leo, San Gregorio”, si legge nella nota.

“Eventi culturali si sono susseguiti durante il mese di maggio, con il coinvolgimento del tessuto associazionistico ed anche scolastico. Abbiamo collaborato con la nostra socia Cinzia Caccamo, figlia del compianto Antonio Caccamo, alla realizzazione del “I° Edizione della Borsa di Studio – Memorial Totò Caccamo: il Segno dei Giovani Pellaresi, tra Sogni, Lavoro e Impegno” che si è svolto con il coinvolgimento degli alunni dell’I.C. Cassiodoro Don Bosco Pellaro, dove i ragazzi si sono cimentati in componimenti poetici, letterari ed artistici, ricordando la memoria del nostro caro amico Totò Caccamo, chiamato affettuosamente “u Collocatori”, che tanto si è speso durante la sua vita in tanti ambiti sociali promuovendo esempi civici di tutela del territorio, l’avviamento al lavoro di tanti giovani, attivo politicamente nel tessuto sociale ricoprendo diversi ruoli in ambito politico anche con il partito socialista, Presidente della Circoscrizione e tifoso e sostenitore della squadra di calcio Pro Pellaro”.

Poesia, cultura e motori: momenti di festa e partecipazione

“A seguire abbiamo partecipato ad altro evento culturale finalizzato alla promozione della poesia in dialetto calabrese, creato dall’amico Nino Stellittano, che è arrivato alla 4° Edizione della Borsa di Studio dedicata alla memoria di suo padre: “Così è la vita – Memorial Peppe Stellittano”, sempre rivolto agli alunni dell’istituto e la premiazione si è conclusa con il concerto del gruppo etnofolk i Kalavria.

A fine maggio abbiamo collaborato e partecipato al convegno poetico, che si è svolto presso il Centro Civico di Pellaro ed organizzato dall’associazione Amici dell’Anziano di Pellaro, con il suo presidente Nicola Oriente che da ben 17 anni promuove in maniera magistrale, dando risalto in tutti questi anni, a tanti poeti che arrivano da tutto il territorio calabrese.

Altra attività che ha riscosso grande successo ed è stata applaudita da tanto pubblico è stata la sfilata delle macchine d’epoca che ha riempito di colore le vie di tutto il paese, con il passaggio delle piccole Fiat 500, grazie ai soci appartenenti al Fiat 500 Club Italia, che hanno accettato per il secondo anno di partecipare alle nostre iniziative di Maggio in Fiore per rendere più bello il nostro territorio con la loro presenza durante il tragitto da Bocale a San Gregorio.

Al termine della sfilata abbiamo premiato i partecipanti e ringraziato il Presidente del Club fiduciario per Reggio Calabria, Enzo Polimeni, sempre disponibile e collaborativo. Ricco buffet offerto a tutti i presenti grazie alle pizzerie del territorio: Bella Italia ed Ombelico del Mondo di Pellaro e la pasticceria Florida. Mentre un Pit Stop originalissimo e gustosissimo, durante il tragitto, è stato realizzato alla località di Pantanello, dove si trova la Gelateria Mirko che ha offerto tanti gelatini a tutti i soci alla guida delle bellissime e coloratissime Fiat 500″.

Visite guidate, tradizione e convivialità

“Evento conclusivo inserito nel programma è stata la collaborazione per la parte ludico ricreativa, della manifestazione organizzata dalla Comunità di San Filippo di Pellaro che per il 1° giugno, in onore di San Filippo di Agira, ha promosso una visita guidata al Monastero di San Filippo di Jiriti, accompagnati dal famoso storico, professore Domenico Minuto, che ci ha rivelato la storia e le origini di questo antichissimo Monastero, i cui resti sorgono nelle colline di San Filippo di Pellaro. Ringraziamo anche il dott. Giuseppe Laganà, nostro socio e segretario dell’Associazione Jamu con cui da anni collaboriamo per promuovere cultura, tutelando le tradizioni dei luoghi del nostro territorio.

La serata si è conclusa con tanto buon cibo grazie alle sapienti mani delle signore della Comunità di San Filippo, donne operose ed attive che amano il proprio territorio e ci tengono a riproporre piatti della vecchia tradizione enogastronomica, semplici e genuini del territorio.

Ad allietare la serata promuovendo la danza ed il divertimento sociale è stata la partecipazione dell’ASD Bailando di Aurelio Calabrò che ringraziamo per la sua disponibilità e dei suoi soci sempre presenti quando c’è da animare le piazze, grazie ai balli sociali ed alle danze popolari quali la Tarantella diretta da Joseph e Pina Capola.

Si ringraziano inoltre tutti i cittadini che hanno partecipato ai tanti eventi, i nostri instancabili soci, tutti coloro che ci hanno supportato a vario titolo come Giovanni Polimeno, il dott. Salvatore Polimeni, Gianfranco Romanò titolare della cartolibreria D@nny’s, la dott.ssa Eva Nicolò dirigente scolastica dell’I.C. Cassiodoro-Don Bosco, Nino Stellittano, Cinzia Caccamo, Nicola Oriente, dott. Giuseppe Laganà. Sinergie associative con cui condividiamo la promozione e valorizzazione del territorio”.