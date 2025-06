Luis Enrique elogia l’Inter: “una lezione per tutti”, il bel gesto dopo la finale | VIDEO

StrettoWeb

Luis Enrique si è dimostrato, come sempre, un grande uomo prima ancora di essere un grande allenatore. Al termine della finale vinta dal PSG contro l’Inter per 5-0, il tecnico spagnolo, in conferenza stampa, ha voluto porre l’attenzione sul comportamento che i nerazzurri hanno mantenuto durante la premiazione. Tristi per la sconfitta, ma comunque con un atteggiamento sportivo, Lautaro e compagni hanno aspettato che i parigini finissero di celebrare la vittoria, in silenzio. E Luis Enrique, prima di unirsi alla festa, si è girato ad applaudirli.

“Vorrei sottolineare una cosa che è molto difficile vedere in finale, alla fine della finale, quando abbiamo ritirato il trofeo. – ha dichiarato – Vorrei elogiare l’Inter: in un modo incredibile, tutti i suoi giocatori, tutto il suo staff, sono rimasti ad aspettare con rispetto che finissimo di festeggiare. Nonostante il dolore della sconfitta, hanno scelto di rimanere. E penso che sia una grande lezione per i bambini. Nella vita, come nel calcio, si vince e si perde, bisogna saper perdere. Ci sono tante persone che sanno solo vincere. No, bisogna saper perdere e mostrare rispetto al rivale come ha fatto oggi l’Inter. Li ringrazio per questo“.

Luis Enrique e i complimenti all'Inter: il gesto signorile dopo la vittoria della Champions