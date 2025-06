“Luigi Pirandello si rivolterà nella tomba!”: bellissima spiaggia trasformata da paradiso a discarica | FOTO

StrettoWeb

“Povero Luigi Pirandello: hanno trasformato la sua spiaggia, da un paradiso in un inferno! La spiaggia del Caos, a cavallo tra i comuni di Porto Empedocle e di Agrigento, oggi in piena estate è piena di rifiuti, con discariche tutto intorno e addirittura con un cantiere all’interno. Le spiagge rappresentano il più grosso potenziale turistico delle nostre città, anche per questo motivo dovrebbero essere pulite prima di pasqua e mantenute pulite fino a natale”. E’ questa la nota dell’associazione Mareamico di Agrigento.