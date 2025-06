Lotta olimpica, campionati europei Under 15: tra i protagonisti il reggino Adriano Bruno

StrettoWeb

Tutto pronto a Caorle (Venezia) per i Campionati Europei Under 15 di lotta olimpica, in programma dal 25 al 28 giugno al PalaMare “Valter Vicentini”. La cittadina veneta accoglierà i migliori giovani lottatori del continente per una settimana ricca di grandi sfide nelle tre specialità olimpiche: greco-romana, libera e lotta femminile. Nella Greco-Romana farà parte del Team Azzurro l’atleta reggino Adriano Bruno, del G.S. Vigili del Fuoco “G. Merolillo” di Reggio Calabria, allenato dal tecnico azzurro Fabio Spanò.

Bruno è al suo esordio Internazionale in manifestazioni di alto livello, nella categoria di peso fino a 44 Kg. Infatti sarà proprio l’atleta reggino ad aprire la giornata Europea della Greco-Romana, il giovane atleta sarà tra le prime categorie in gara.