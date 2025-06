Lorenzo Sciacca, il talento calabrese che accelera verso il sogno del karting internazionale

StrettoWeb

Nel mondo del karting, ogni giovane pilota affronta un percorso ricco di sfide e sacrifici. Tra questi, Lorenzo Sciacca si sta facendo notare per il suo impegno e la sua determinazione. Grazie ai suoi meriti sportivi, l’ACI Sport Italia ha deciso di concedergli con oltre un anno d’anticipo la licenza per la categoria superiore 125 OKNJ, un traguardo che segna l’inizio di una nuova avventura per lui.

Il suo debutto avverrà in un palcoscenico prestigioso: il Campionato Italiano Karting, che con oltre 115 piloti provenienti da tutto il globo dal 12 al 15 giugno presso il Circuito Internazionale Napoli il piccolo pilota cercherà di farsi notare. Un’occasione importante per mettersi alla prova, crescere e continuare a inseguire il suo sogno con umiltà e passione.

Lorenzo è consapevole che questo percorso non si affronta da soli. Per questo, vuole esprimere un sentito “ringraziamento agli sponsor” che credono in lui e lo supportano, così come ai “tanti tifosi” che lo seguono con entusiasmo sui social. Il loro sostegno è una spinta fondamentale che lo accompagna in ogni gara e lo motiva a dare sempre il massimo.

Le sue performance saranno trasmesse in diretta su Sky, permettendo a tutti gli appassionati di seguire la sua prima esperienza in questa categoria. Il cammino è lungo, ma Lorenzo ha già dimostrato che con dedizione e impegno si possono superare ogni ostacolo.

Con umiltà, determinazione e il sostegno di chi lo segue, il giovane Sciacca è pronto a vivere questa nuova avventura, consapevole che ogni giro in pista è un passo in più verso il suo sogno.