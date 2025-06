Lollobrigida: “in Calabria risultati concreti nella lotta alla peste suina africana”

StrettoWeb

“I risultati sono tangibili e smentiscono oggettivamente le sue parole”. Così ha risposto il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, al deputato Fabrizio Benzoni (Az-Per-Re) nel Question Time sulle iniziative al contrasto dell’epidemia di peste suina africana (Psa) e alla tutela della filiera dei prodotti da allevamento. “La stabilizzazione della situazione epidemiologica, nonché l’efficacia delle misure attuate in Italia – ha sottolineato – sono state riconosciute ed accolte favorevolmente non solo dalla Commissione Ue ma anche da alcuni importanti Stati importatori dei nostri prodotti suinicoli, come Canada e Stati Uniti, che hanno mantenuto aperti i canali dell’import dei prodotti suinicoli italiani, mentre sono in corso positivi negoziati in Giappone“.

La Commissione Ue nel settembre 2024, ha spiegato Lollobrigida, “ha formalizzato l’eradicazione della Psa nella Regione Sardegna, sancendo la fine di un’emergenza durata 50 anni. Anche per altre aree del territorio italiano è stata certificata l’evoluzione favorevole della situazione epidemiologica e l’efficacia delle misure di controllo adottate, declassando la restrizione sanitaria per alcuni territori del Piemonte e della Liguria. Abbiamo avviato la procedura per ottenere il declassamento delle zone di restrizione in Calabria e Campania, dove la situazione epidemiologica è favorevolmente stabile da diversi mesi”. “Il Governo Meloni – ha concluso Lollobrigida – non ha mai perso di vista la necessità di accompagnare gli allevatori suinicoli in questa emergenza, garantendo, in particolare, uno specifico sostegno alle imprese che hanno subìto danni diretti ed indiretti a causa dell’emergenza Psa. Complessivamente il Governo ha già stanziato oltre 70 milioni di euro per l’emergenza Psa”.