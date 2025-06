La Locride e la sua inestimabile ricchezza: l’oro fino dell’Aspromonte

StrettoWeb

di Francesco Marrapodi – Siamo diventati reliquie viventi ormai, testimoni diretti di una civiltà millenaria; eppure dimenticati, ridotti a conseguenze passive di un patrimonio che il mondo ci invidia ma che noi stessi sembriamo aver dimenticato. Perché una cosa è non vedere, un’altra — ben più grave — è rifiutarsi di vedere. Nelson Mandela diceva: “Sappiamo cosa deve essere fatto. Tutto ciò che manca è la volontà di farlo.” Ed è proprio questa volontà che oggi manca a noi e a chi dovrebbe guidarci nel cammino che conduce al riscatto della nostra terra.

La Calabria, e in particolare la Locride, possiede un tesoro sepolto sotto secoli di abbandono e disillusione. Si tratta di una ricchezza più rara dell’oro più puro, più preziosa di mille miniere di diamanti. È la nitida ricchezza che scorre dalle viscere dell’Aspromonte. È l’acqua! La più preziosa e indispensabile delle risorse umane, naturale e strategica. Una fonte inesauribile di vita e di sviluppo per il mondo. Se Archimede vivesse oggi e da Siracusa avrebbe portato il suo genio qui, non avrebbe detto “Datemi una leva e vi solleverò il mondo”, ma piuttosto: “Costruitemi dighe, e vi renderò liberi, prosperi e sovrani.”

Sì, sovrani. Perché l’acqua che sgorga dalle nostre montagne non è solo un bene naturale: è un atto politico, una sfida al sistema che ci vuole eterni subalterni. Miliardi di metri cubi che ogni anno si riversano a mare senza controllo, mentre in agricoltura e anche per uso domestico, compriamo l’acqua da società straniere pagandola come fossero barili di petrolio. È questo il grande paradosso: la Regione con l’acqua potabile più pura d’Europa ridotta a comprarla da forestieri. Un’assurdità, un’ingiustizia, uno schiaffo alla dignità e allo spreco. E allora cosa aspettiamo? Dove sono le istituzioni, i visionari, i coraggiosi? Dove sono i nuovi costruttori di futuro? Le istituzioni regionali hanno il dovere di intervenire. È ora di pianificare, progettare, investire seriamente nella costruzione di dighe e sistemi di raccolta idrica, per trasformare questa ricchezza in sviluppo. Un’azione strategica che non solo abbasserebbe i costi per i cittadini, ma aprirebbe anche una nuova stagione per l’agricoltura calabrese.

La Locride, grazie al suo microclima favorevole, potrebbe diventare un polo agricolo d’eccellenza, capace di produrre tutto l’anno e di generare lavoro, export e ricchezza sostenibile. L’acqua è potere, è agricoltura, è industria, è dignità. Con le giuste infrastrutture potremmo trasformare la Locride in un giardino fertile, ridare vita ai borghi, trattenere i giovani, invertire l’emorragia dello spopolamento. È tempo di alzare lo sguardo insomma, di uscire dalla rassegnazione e iniziare a trattare questo nostro piccolo lembo di paradiso con il rispetto che merita. La Locride è una Regina, e non una serva. E il futuro, e il riscatto, e il benessere sociale della nostra terra, non si chiede come si chiede l’elemosina, si pretende come una cosa che spetta di diritto!