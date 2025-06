Locri celebra il “Mare di Legalità”: intitolate a Grasso e Fortugno due barche confiscate

StrettoWeb

Il 28 giugno prossimo alle ore 10.30 la Lega Navale Italiana organizza a Locri, presso la sede della Sezione in Via Lungomare, 89044 Lato Sud, un evento per celebrare il primo anno della campagna “Mare di Legalità”, partita il 28 giugno 2024 da Ostia alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nella mattinata verranno intitolate alla memoria dell’imprenditore Vincenzo Grasso e del vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria Francesco Fortugno, vittime di mafia, le barche a vela “Cicci” ed “Ezio”. Si tratta di imbarcazioni confiscate al traffico di migranti e affidate dallo Stato alla Lega Navale Italiana Sezione di Locri per lo svolgimento di attività di pubblico interesse legate al mare.

Le barche fanno parte della “flotta della legalità” della Lega Navale Italiana, che annovera al momento 25 imbarcazioni operative lungo tutte le coste italiane nella campagna “Mare di Legalità“. Ogni barca è associata alla memoria di “eroi della legalità” assassinati dalle mafie e dal terrorismo. All’evento locrese, organizzato dalla Lega Navale di Locri in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si uniranno le “barche della legalità” Eva I (Lega Navale di Reggio Calabria), intitolata al comandante Natale De Grazia, Blue Angel (Lega Navale di Messina), dedicata all’avvocato Nino d’Uva e Lion (Lega Navale di Sant’Agata di Militello) associata al sindacalista Placido Rizzotto.

Le barche veleggeranno insieme alle due imbarcazioni della Lega Navale di Locri con a bordo bambini e ragazzi dei Punti Luce di San Luca e di Platì di Save the Children, organizzazione con cui la Lega Navale Italiana collabora a livello nazionale. Sono stati invitati a partecipare all’evento il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Sud, Luigi Sbarra, il Sottosegretario al Ministero dell’interno, Wanda Ferro, il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto ed è prevista la partecipazione del Presidente nazionale della Lega Navale Italiana, l’ammiraglio Donato Marzano.