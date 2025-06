Locri, l’Avis omaggia con una targa il sindaco Fontana

StrettoWeb

La sede dell’AVIS comunale di Locri, presieduta dal dottore Vito Aversa, sabato scorso, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, ha ospitato un momento di sensibilizzazione e raccolta del prezioso e fondamentale liquido vitale. Alla presenza dei vertici calabresi ovvero del presidente regionale, Franco Rizzuti, e della presidente provinciale Vanna Micalizzi, che hanno presenziato anche alla Giornata dello Sport organizzata dal Comune di Locri nella stessa giornata, l’AVIS locrese ha voluto dimostrare l’apprezzamento verso chi è sensibile al mondo della donazione e all’associazione filantropica per eccellenza, donando dei riconoscimenti.

Il presidente Aversa e il direttivo della sede comunale locrese hanno, infatti, omaggiato con una targa il sindaco di Locri, Giuseppe Fontana, quale ringraziamento a lui e all’amministrazione comunale, per la costante e preziosa collaborazione in essere con l’AVIS di Locri. Altre targhe sono stata consegnate a dei soci collaboratori (Giuseppe Cavallo e Silvia Ammendolia), impegnati a promuovere e portare avanti, le iniziative dell’AVIS Comunale di Locri, su input del presidente Aversa e del direttivo. La filantropica e attiva associazione locrese ha voluto offrire, a tutti i propri associati e agli ospiti, il tipico tartufo al Rupes. La giornata è stata, comunque, caratterizzata dalla raccolta di sangue, che ha coinvolto decine di donatori pronti a porgere il braccio anche in queste afose giornate estive.

La sede locrese si è, poi, trasformata in uno studio di registrazione, grazie alla professionalità di Sergio Conti, per la registrazione di una puntata del podcast realizzato dall’AVIS Provinciale di Reggio Calabria. Inoltre, l’AVIS di Locri, insieme ai suddetti presidenti, è stata presente con un proprio gazebo e stand informativo durante la “Ionicup”, torneo di mini basket nazionale alla decima edizione organizzata dall’Eutimo Basket di Locri, presieduta dall’instancabile e attivissimo Enzo Schirripa. “Tutto ciò per sensibilizzare quotidianamente, ed ancor di più in questa emblematica giornata” – ha espresso Vito Aversa – “alla donazione di sangue e plasma. L’AVIS di Locri è sempre pronta a collaborare con tutte le istituzioni, le associazioni e chiunque altro volesse promuovere iniziative volte ad aumentare la raccolta di sangue e plasma” – ha quindi concluso il presidente – “che, ancor di più nei mesi estivi, servono per la cura di tanti pazienti in attesa di trasfusione”.